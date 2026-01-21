Life is Strange Reunion: Max e Chloe di nuovo insieme su console e PC

Quasi undici anni dopo l'esordio della serie, Square Enix ha ufficializzato lo sviluppo di Life is Strange: Reunion. Il nuovo capitolo, affidato a Deck Nine Games, segna il ricongiungimento definitivo tra Max Caulfield e Chloe Price, i personaggi che hanno definito l'immaginario del franchise attraverso un percorso fatto di amicizia e perdita. Il titolo sarà disponibile a partire dal 26 marzo 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, ponendosi come l'epilogo delle vicende che hanno legato le due protagoniste sin dai tempi di Arcadia Bay.

La narrazione riprende il filo degli eventi presso l'Università Caledon, dove Max ricopre attualmente il ruolo di docente di fotografia. L'incipit vede il campus travolto da un incendio doloso di proporzioni devastanti, una tragedia che spinge la protagonista a fare nuovamente ricorso al riavvolgimento temporale, meccanica che ritorna come fulcro del gameplay per la prima volta dal capitolo originale. Attraverso il salto in un selfie scattato precedentemente, Max ottiene una finestra di soli tre giorni per identificare l'origine del rogo e prevenire il disastro, manipolando l'ambiente e le conversazioni per alterare il corso del destino.

L'elemento di rottura è rappresentato dal ritorno di Chloe Price, la cui presenza alla Caledon è la conseguenza diretta delle anomalie temporali generate in Life is Strange: Double Exposure. Per la prima volta nella storia del brand, il gameplay sarà bipartito, permettendo di alternare il controllo tra le due protagoniste per sfruttare approcci complementari. Se a Max spetta la gestione della dimensione soprannaturale e la risoluzione di puzzle quadrimensionali, a Chloe è affidata la conduzione delle indagini più dirette, utilizzando il proprio carisma e un atteggiamento sfrontato per estorcere informazioni ai sospettati principali.

L'opera promette di mantenere l'impostazione autoriale tipica della serie, focalizzandosi sulla concretezza dei rapporti umani e sul peso delle scelte individuali che determineranno la trama. Life is Strange: Reunion si configura quindi non solo come un’evoluzione delle meccaniche di gioco, ma come la chiusura di un cerchio narrativo iniziato oltre un decennio fa, destinata a stabilire il destino ultimo della coppia formata da Max e Chloe.