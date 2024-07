Like A Dragon: Yakuza, trailer per la serie su Prime Video

Durante il Comic-Con di San Diego, in California, Amazon ha svelato un primo sguardo all'attesa serie live-action "Like a Dragon: Yakuza", adattamento del celebre videogioco Sega. La serie, che sarà trasmessa in streaming su Prime Video a partire dal 24 ottobre con i primi tre episodi, seguirà le vicende di Kazuma Kiryu, il leggendario protagonista originale del gioco. Ambientata nel Giappone moderno, la serie promette di esplorare le storie drammatiche e intense dei suoi personaggi, andando oltre ciò che i giochi hanno potuto mostrare. Kazuma Kiryu sarà interpretato dall'attore Ryoma Takeuchi, mentre Kento Kaku vestirà i panni di Akira Nishikiyama. La regia è affidata a Masaharu Take.

Amazon ha dichiarato che lo show offrirà uno sguardo approfondito su aspetti e narrazioni che i giochi non hanno avuto modo di esplorare, portando in vita le sfumature emotive e i conflitti dei personaggi. La mossa rientra nel crescente trend di adattamenti di videogiochi per la televisione, seguendo il successo di serie come "The Last of Us" su HBO, "Twisted Metal" su Peacock e l'adattamento live-action di "Fallout" sempre di Amazon. Sega, casa editrice di Yakuza, ha già sperimentato il successo nell'espansione del proprio universo videoludico con i film e la serie spin-off di "Sonic the Hedgehog".