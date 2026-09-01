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Live TV su PS5: streaming gratuito con pubblicità per la console Sony

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Il servizio, sviluppato da Sony Pictures Television, debutta oggi negli Stati Uniti con oltre cento canali tra film, serie, anime e sport

Live TV su PS5: streaming gratuito con pubblicità per la console Sony
01 settembre 2026 | 11.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Sony Interactive Entertainment ha annunciato il lancio di Live TV, nuova applicazione di streaming gratuita e finanziata dalla pubblicità realizzata da Sony Pictures Television, disponibile da oggi su PlayStation 5 per gli utenti statunitensi. Il servizio è accessibile direttamente dalla sezione Media dell'interfaccia della console e propone oltre cento canali, insieme a un catalogo on demand in progressiva espansione che spazia tra notizie, sport, film, serie televisive e anime.

L'offerta cinematografica al lancio comprende titoli gratuiti nei generi action, horror e fantascienza, distribuiti attraverso canali come MovieSphere by Lionsgate, 50 Cent Action, FilmRise Free Movies, Sony One Horror Hits e Cinevault. Sul fronte delle serie televisive figurano produzioni note al pubblico come Community, The Shield, Hell's Kitchen, The Walking Dead, Forensic Files, Unsolved Mysteries, Deal or No Deal USA e Fear Factor, a cui si aggiunge Ice Road Truckers.

Per gli appassionati di animazione giapponese, Live TV mette a disposizione titoli come Naruto, Sailor Moon, Hunter x Hunter e Death Note, insieme ai canali esclusivi Black Clover e Box Sets curati da Crunchyroll. La componente sportiva attinge invece a FOX Sports, NASCAR, NBC Sports Now e UFC, coprendo discipline come arti marziali miste, football, hockey, motorsport, golf, boxe e calcio. Completano il quadro informativo i canali NBC News Now, Fox Weather e LiveNOW from FOX, dedicati a notizie e meteo su scala nazionale, locale e internazionale.

L'applicazione include infine una sezione di programmazione dedicata a creator e contenuti di nicchia, con presenze come Hot Ones, The Ringer di Spotify, Futcrunch e The Idle Mode, oltre a contenuti dedicati a comicità, sport estremi, gaming ed esports. A questi si affianca un'ulteriore fascia di programmazione che include documentari, podcast e canali specializzati, tra cui il contenuto esclusivo eCLUTCH.

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