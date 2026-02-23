circle x black
Cerca nel sito
 

Magnetismo primordiale, scoperta l'impronta del Big Bang

sponsor

Grazie alla luce dell'esplosione più potente mai osservata, i ricercatori di INAF, INFN e ASI misurano le forze invisibili che hanno modellato il cosmo primordiale

Magnetismo primordiale, scoperta l'impronta del Big Bang
23 febbraio 2026 | 16.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un team internazionale guidato da ricercatori dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) è riuscito a rilevare le tracce di un campo magnetico primordiale nel silenzio e nell'oscurità dei vuoti intergalattici, aree così vaste da sembrare prive di qualsiasi proprietà fisica. Lo studio, pubblicato su Physical Review D, pone oggi il vincolo più severo mai ottenuto sull'intensità minima di queste forze: 25 miliardesimi di miliardesimi di Gauss. Si tratta di un'intensità quasi infinitesimale, il campo magnetico terrestre è 20 milioni di miliardi di volte più potente, ma sufficiente a dimostrare che i vuoti non sono affatto vuoti, bensì permeati da un'energia magnetica nata nelle prime fasi di vita dell'Universo.

Il lampo gamma dei record come faro cosmico

La scoperta è stata resa possibile da un evento eccezionale: il lampo di raggi gamma GRB 221009A, l'esplosione più luminosa mai registrata dall'umanità. Questo "faro" cosmico ha illuminato le regioni più remote, permettendo al telescopio spaziale Fermi della NASA di catturare i dati necessari. Quando i fotoni ad altissima energia emessi dal lampo attraversano il vuoto, interagiscono con la luce di fondo creando una cascata di particelle (elettroni e positroni). In presenza di un campo magnetico, queste particelle deviano la loro traiettoria, lasciando una firma inequivocabile nell'emissione gamma secondaria. Grazie alla brevità e alla potenza senza precedenti di questo evento, gli scienziati hanno potuto isolare il magnetismo cosmologico come unico fattore in grado di influenzare lo sviluppo della cascata, eliminando altre variabili fisiche.

foto ricercatore 20260223160318

Paolo Da Vela, ricercatore INAF presso l'Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna. Crediti: INAF

Una nuova finestra sulle origini del Cosmo

Questo risultato rappresenta un nuovo record per la precisione delle misure cosmologiche e apre prospettive inedite per la comprensione delle grandi strutture dell'Universo. Come spiegato da Paolo Da Vela dell'INAF, uno dei coordinatori dello studio: "Le nostre simulazioni indicano inoltre che il monitoraggio di questa regione di cielo nei prossimi anni consentirà di migliorare ulteriormente i risultati, proseguendo la ricerca dei campi magnetici primordiali", conclude Da Vela."In particolare, si mostra come la futura osservazione di nuovi eventi transienti, quali i lampi di raggi gamma nella banda dei TeV, con il Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO), sarà cruciale non solo per aumentare il numero di GRB osservati nella banda delle altissime energie, ma anche per lo studio dei campi magnetici intergalattici".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Big Bang Magnetismo primordiale INAF INFN ASI Physical Review D universo
Vedi anche
Dazi, Tajani: "Tuteliamo imprese, no dichiarazioni roboanti" - Video
Mattarella a Niscemi sorvola zona colpita dalla frana - Video
News to go
Milano Cortina, i benefici per il capoluogo lombardo
Sanremo 2026, prima conferenza ufficiale e prove aperte alla stampa: videonews dalla nostra inviata
News to go
Smog e Alzheimer, il legame è diretto secondo uno studio Usa
Sanremo 2026, Max Pezzali lancia ‘The Party Boat’ - Video
News to go
Imprese artigiane, 1,23 milioni attività registrate nel 2025
Sanremo 2026, tra folla e misure di sicurezza cresce l’attesa
News to go
In Italia vola la Pet economy, +76% in 10 anni
News to go
Tutti pazzi per i cibi locali, sempre più italiani fanno la spesa direttamente dai produttori
Dazi, Patuelli: "Decisione Corte Usa non è fine storia ma passaggio itinerario complesso" - Video
News to go
Lavoro, a febbraio 424mila contratti programmati dalle imprese


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza