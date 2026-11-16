Mercato del lusso, lo studio di Snap, WPP e IFOP svela i sei paradossi che plasmano il desiderio d'acquisto

Lo studio internazionale "The New Age of Luxury: Designing Desire in an Age of Paradox", condotto da Snap, WPP e Gruppo IFOP su un campione di 9.000 consumatori tra i 18 e i 45 anni in nove mercati mondiali, evidenzia come nel settore dei beni di alta gamma le leve che alimentano il desiderio d'acquisto si stiano spostando dalla semplice esibizione dello status sociale alla ricerca di significato personale, attesa ed esperienza diretta.

L'indagine individua sei paradossi che governano oggi la desiderabilità dei marchi: in primo luogo, il lusso viene vissuto culturalmente e digitalmente prima ancora dell'acquisto, come dimostra il fatto che il 76% degli intervistati utilizza i social per avvicinarsi alle maison, pur ritenendo nel 65% dei casi che questa diffusione riduca parte dell'esclusività originaria. Parallelamente, il 77% del campione ritiene che il settore si stia trasformando da status symbol pubblico a forma di espressione dell'identità individuale, mentre il 79% sottolinea come l'attesa tra la presentazione e il lancio di un articolo ne accresca il valore percepito, al punto che il 73% giudica giustificato un prezzo più alto per un prodotto per cui vale la pena attendere.

Sul piano della comunicazione, inoltre, l'80% dichiara che conoscere la storia e l'artigianalità dietro una creazione iconica ne aumenta l'attrattività. Geoffrey Perez, Global Head of Luxury di Snap, ha commentato l'impatto degli strumenti digitali sulla narrazione del patrimonio delle maison: "Il lusso ha sempre avuto questa straordinaria capacità di suscitare emozioni e alimentare sogni. Ciò che sta cambiando oggi sono le modalità in cui le nuove generazioni scoprono le maison del lusso, ne abbracciano l’universo valoriale e instaurano relazioni con loro. In Snap siamo convinti che la tecnologia, messa al servizio della creatività, possa aprire nuove opportunità per i brand del lusso, preservando al tempo stesso ciò che li rende unici: l’eccellenza artigianale, il patrimonio che li contraddistingue e la loro capacità di ispirare".

Geoffrey Perez, Global Head of Luxury di Snapchat

Un ulteriore snodo evidenziato dalla ricerca riguarda la dimensione privata e relazionale delle decisioni di spesa, insieme all'integrazione tra esperienza fisica e realtà aumentata. Sebbene le tendenze nascano sulle piattaforme pubbliche, la validazione finale avviene in cerchie ristrette: il 54% afferma che le conversazioni private con amici e familiari orientano le scelte, e l'81% conferma che il parere delle persone di fiducia consolida la convinzione di aver compiuto l'acquisto giusto.

Su questa dinamica è intervenuto nuovamente Geoffrey Perez: "I consumatori del lusso attribuiscono un’importanza crescente alle persone di cui rispettano il punto di vista e di cui condividono valori e interessi. È proprio questo il vero fulcro delle reti di fiducia: consentire ai brand del lusso di instaurare relazioni più autentiche con il proprio pubblico di riferimento, facendo leva su community di persone affini che favoriscono la scoperta, ispirano scelte e alimentano il desiderio. Le piattaforme social svolgono un ruolo fondamentale in questa dinamica, offrendo ai marchi nuove opportunità di inserirsi nelle conversazioni e nelle relazioni che contano davvero".

Sul fronte tecnologico, il 78% privilegia la possibilità di vivere un'esperienza legata al brand rispetto alla sola osservazione del prodotto, mentre il 71% ritiene che la prova virtuale tramite realtà aumentata trasformi l'interesse in desiderio immediato.

Quanto alle fonti di influenza, giornalisti ed esperti di settore mantengono un peso superiore rispetto ai content creator (29% contro 20%, con un 29% contro 24% anche nella Generazione Z), mentre l'intelligenza artificiale incide nelle scelte per il 36% dei consumatori in Medio Oriente contro il 16% in Europa. A sintetizzare l'equilibrio richiesto oggi alle aziende è David Rusli, CSO di WPP Media US: "Il lusso continua a far sognare ma le modalità in cui nasce il desiderio stanno evolvendo. Oggi il lusso è più visibile, più radicato nella cultura e viene vissuto sempre più spesso prima dell’acquisto. Questo crea una nuova tensione: se da un lato una maggiore accessibilità può rafforzare la rilevanza, dall’altro può rendere più difficile preservarne il carattere distintivo. Il desiderio si crea sempre più attraverso l’attesa, la conferma delle proprie scelte, la partecipazione culturale, l’esperienza diretta e il significato che le persone attribuiscono ai brand nel tempo. Per i marchi la sfida non è più semplicemente farsi notare, ma creare le condizioni affinché il desiderio possa prendere forma e consolidarsi. Questa analisi, nata dalla collaborazione tra WPP Media, Snapchat e il gruppo IFOP, esplora i nuovi paradossi che stanno ridefinendo il lusso e il modo in cui i brand costruiscono rilevanza, relazioni e valore".