Meta Quest 3S Xbox Edition: il visore in edizione limitata pensato per i fan di Xbox

Microsoft e Meta presentano un bundle esclusivo per il visore Quest 3S, disponibile da oggi in quantità limitate a 399,99 dollari. Inclusi nel pacchetto Game Pass Ultimate, controller wireless Xbox e accessori personalizzati

Microsoft e Meta hanno annunciato il lancio della Meta Quest 3S Xbox Edition, una versione limitata del visore di realtà mista pensata espressamente per gli appassionati del mondo Xbox. Il dispositivo è disponibile da oggi, al prezzo di 399,99 dollari, solo in USA e Regno Unito. Le unità sono limitate e non verranno ristoccate una volta esaurite. Il pacchetto Xbox Edition si presenta con una livrea esclusiva ispirata ai colori Xbox, caratterizzata da una scocca Carbon Black con dettagli Velocity Green. Oltre al visore da 128 GB, il bundle include: Controller Touch Plus in tinta con il visore, Xbox Wireless Controller in edizione limitata, pre-associato, fascia Elite Strap per una maggiore comodità, tre mesi di Meta Horizon e tre mesi di Xbox Game Pass Ultimate.

Il controller wireless incluso riprende lo stesso schema cromatico del visore, con scocca nera e accenti verdi sui pulsanti e sulle levette analogiche. È compatibile via Bluetooth con Quest 3S, così come lo sono altri controller Xbox, tra cui la serie Elite e il modello Adaptive. Attraverso l’app Xbox disponibile sul visore, gli utenti possono accedere direttamente alla libreria di Xbox Cloud Gaming (Beta), che comprende centinaia di giochi inclusi nel catalogo Game Pass Ultimate. Tra i titoli di punta già compatibili figurano South of Midnight, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered e Avowed.

Gli abbonati a Game Pass Ultimate possono anche trasmettere in streaming i giochi acquistati individualmente, purché compatibili con il cloud. Il sistema supporta cross-play e cross-progression, permettendo di iniziare una partita sul visore e proseguirla su console o PC senza perdere salvataggi o obiettivi sbloccati. Con il lancio della Xbox Edition, Meta e Microsoft espandono ulteriormente le possibilità offerte dal cloud gaming. L’ecosistema Xbox diventa sempre più flessibile, abbracciando console, PC, televisori, dispositivi mobili e ora anche la realtà virtuale. La strategia mira a rendere i giochi Xbox accessibili da un numero sempre maggiore di piattaforme, mantenendo la coerenza dell’esperienza utente.