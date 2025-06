Metal Gear Solid e Silent Hill: le novità da Konami

Durante l’evento digitale Konami Press Start, Konami Digital Entertainment ha diffuso nuovi dettagli relativi a due delle sue principali proprietà intellettuali, Metal Gear Solid e Silent Hill, entrambe al centro di prossimi progetti di rilievo. In merito a Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, è stata presentata per la prima volta la modalità multigiocatore online denominata Fox Hunt. Il direttore del progetto, Yu Sahara, ha illustrato il concept della modalità, pensata per ampliare le meccaniche stealth della serie, introducendo dinamiche in cui i giocatori devono sfruttare l’ambiente per nascondersi ed evitare il contatto diretto con gli avversari.

La modalità si configura come un’esperienza originale, distinta dal nucleo narrativo del titolo principale. Sono stati inoltre condivisi alcuni rendering dei personaggi e sequenze di gameplay preliminari. Durante lo stesso segmento, i producer Noriaki Okamura e Yuji Korekado hanno annunciato due contenuti aggiuntivi in arrivo: Snake Vs. Monkey e Snake Vs. Bomberman. Quest’ultimo, riservato alla versione Xbox Series X|S, rappresenta una collaborazione interna tra franchise Konami, con l’obiettivo di integrare nel gameplay elementi tipici della serie Bomberman.

Sul fronte di Silent Hill, il focus si è concentrato su Silent Hill f, nuovo capitolo della serie realizzato da NeoBards Entertainment. Attraverso un diario degli sviluppatori, il producer Motoi Okamoto, lo sceneggiatore Ryukishi07 e altri membri del team hanno condiviso riflessioni e approfondimenti sullo sviluppo del progetto, che mira a recuperare atmosfere e simbologie legate al folclore horror giapponese. L’intervento ha inoltre incluso un’anteprima del remake del primo storico episodio del franchise, attualmente in fase di lavorazione presso Bloober, gli stessi che hanno curato il remake di Silent Hill 2.