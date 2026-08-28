Miami, progetto per trasformarla davvero nella Vice City di GTA 6

La contea della Florida ha presentato una bozza di collaborazione per il lancio del videogioco a novembre. Il documento prevede la trasformazione di aeroporto, metropolitana e spazi pubblici

La contea di Miami-Dade ha avviato contatti con Rockstar Games per legare alcuni luoghi pubblici della zona al lancio di Grand Theft Auto VI, atteso a novembre. Il nuovo capitolo della serie riporta l'ambientazione a Vice City, la città immaginaria ispirata a Miami che aveva già fatto da sfondo al celebre episodio del 2002. A confermare l'esistenza di colloqui preliminari è stato Carlos Suarez, portavoce della sindaca della contea Daniella Levine Cava, secondo cui lo staff ha avuto alcuni scambi con Rockstar sulle possibili iniziative legate all'uscita del gioco, pur precisando che nulla è stato ancora formalizzato né approvato.

Il materiale, ottenuto dalla testata The Miamian, consiste in una presentazione consegnata da funzionari della contea a Rockstar lo scorso 29 giugno. Il documento propone di trasformare in scenografie ispirate a Vice City diverse infrastrutture pubbliche: l'aeroporto internazionale di Miami, il porto cittadino, alcune stazioni della metropolitana leggera, il Tropical Park e altri edifici e spazi di proprietà della contea.

Il legame tra la città reale e la sua controparte videoludica è del resto storico: Miami ha fornito a Rockstar l'estetica pastello, la vita notturna e l'immaginario di eccesso che ha reso Vice City un fenomeno culturale. L'ipotesi allo studio ribalterebbe ora questo rapporto, usando la fama del videogioco per attirare visitatori sui luoghi reali che lo hanno ispirato.

Tra le proposte contenute nel documento figura un allestimento speciale per l'aeroporto internazionale di Miami, con un velivolo esposto e decorato con i loghi di Vice City, oltre a nastri trasportatori dei bagagli, carrelli e cartellonistica a tema in occasione del lancio. Per il centro di Miami si ipotizzano vagoni della Metromover rivestiti con i colori e i loghi del gioco, insegne dedicate nelle stazioni di Metromover e Metrorail in punti nevralgici come lo Stephen P. Clark Government Center, Brickell e Bayfront Park, oltre a interventi artistici su cabine elettriche e tombini nella stessa area.

Il progetto coinvolge anche gli spazi affacciati sull'acqua di proprietà della contea. Al terminal cargo del porto di Miami si propone un murale o un'installazione ispirati al quartiere fittizio di Port Gellhorn, con container, gru e navi da crociera come elementi decorativi. Alla spiaggia di Rickenbacker si ipotizza invece un'opera pubblica o un punto panoramico a tema Vice City, con vista sulla Biscayne Bay. Il Tropical Park, infine, potrebbe ospitare un evento dedicato alla cultura automobilistica di Miami, con auto d'epoca, lowrider, moto e negozi, pensato per un pubblico familiare.