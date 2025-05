Microsoft annuncia oltre 6.000 licenziamenti

Microsoft ha comunicato l’avvio di un nuovo piano di riduzione del personale che coinvolgerà oltre 6.000 dipendenti, pari a circa il 3% della forza lavoro complessiva. Si tratta del taglio più consistente operato dalla società dopo i 10.000 licenziamenti effettuati nel 2023, e interesserà trasversalmente tutte le divisioni del gruppo, incluso LinkedIn e diverse sedi internazionali. In una nota ufficiale, un portavoce dell’azienda ha dichiarato: “Continuiamo a implementare cambiamenti organizzativi necessari per posizionare al meglio la società in un mercato in continua evoluzione”. La decisione si inserisce in un contesto più ampio di razionalizzazione interna e ottimizzazione della struttura gestionale, anticipata dalla Chief Financial Officer Amy Hood nel corso di una dichiarazione del 30 aprile scorso. In quell’occasione, Hood aveva sottolineato la volontà dell’azienda di snellire i livelli manageriali e favorire una maggiore agilità operativa, con un’attenzione particolare alla formazione di team ad alte prestazioni. A partire dai primi mesi del 2025, Microsoft aveva già avviato una serie di licenziamenti “basati sulle performance”, che hanno coinvolto centinaia di dipendenti.

I nuovi esuberi si aggiungono a una lunga serie di ristrutturazioni portate avanti negli ultimi due anni. Nel gennaio 2024, Microsoft aveva licenziato circa 1.900 dipendenti delle divisioni Activision Blizzard e Xbox, mentre nel maggio successivo erano stati chiusi diversi studi di sviluppo videoludico, tra cui Tango Gameworks (creatori di Hi-Fi Rush) e Arkane Austin (sviluppatori di Redfall). Alcune di queste realtà, come Tango Gameworks, sono successivamente tornate operative grazie ad accordi con terze parti, come il gruppo sudcoreano Krafton. Nel settembre 2024, ulteriori 650 dipendenti del comparto Xbox erano stati interessati da una nuova ondata di licenziamenti, in parte legata all’integrazione post-acquisizione di Activision Blizzard. Nel giugno dello stesso anno, circa 1.000 posizioni erano state eliminate all’interno dei team HoloLens e Azure Cloud. Le operazioni attualmente in corso confermano l’intenzione del colosso tecnologico di proseguire lungo un percorso di revisione strategica, finalizzato ad adattarsi con maggiore rapidità ai mutamenti del settore e a sostenere la competitività in un contesto globale sempre più complesso e dinamico.