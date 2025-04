Moonryde, il pro player Red Bull ha disegnato un gioco da tavolo

Dario "Moonryde", Ferracci, figura di spicco nel panorama italiano dell'esport e dello streaming, continua a dimostrare una poliedricità che va oltre le arene virtuali di Call of Duty. Noto pro player affiliato a Red Bull e streamer di grande seguito, Moonryde non si limita a competere e intrattenere, ma si avventura anche nel complesso mondo della creazione di giochi da tavolo con il suo progetto "Fracture". Con l'annuncio del ritorno di Verdansk, una mappa storica per Warzone, significativa anche per la sua carriera, Moonryde esprime un cauto ottimismo. Pur mantenendo un approccio pragmatico, frutto dell'esperienza passata.

"Di solito quando escono queste novità cerco di essere molto con le aspettative basse e anche un po' pessimista. Un conto è vedere le cose scritte, un conto è poi viverle nel gioco". Una recente call con Activision, tuttavia, ha rivelato dettagli inediti che hanno acceso la sua fiducia: "Non ritorna solo la mappa, ritornano anche quelle cose iconiche, quei dettagli che secondo me fanno una differenza. Un esempio emblematico è il ripristino delle notifiche di gioco gialle, un piccolo dettaglio carico di nostalgia per i veterani: "È la ciliegina sulla torta". La mappa rappresenta per lui un luogo carico di significato, legato alla crescita personale, professionale e della sua community: "Una mappa che, insieme alla community, ha un po' cambiato la mia vita".

Moonryde si prepara per una delle sue caratteristiche maratone streaming, proprio dediata a Verdansk in Warzone. Un evento estendibile che punta a superare le due settimane di diretta continua, coinvolgendo ospiti, sfide e attività varie, il tutto trasmesso dal suo "bunker" allestito per l'occasione. Oltre all'intrattenimento, la maratona avrà una componente di impegno personale: "Ho deciso di darmi un obiettivo personale: ogni cinquanta o cento kill che farò durante queste due settimane, comprerò un giocattolo da donare a reparti pediatrici".

La carriera di Moonryde come pro player è strettamente legata a Red Bull, un partner che descrive in termini entusiastici. Il rapporto va oltre la semplice sponsorizzazione, configurandosi come un vero sodalizio creativo. "Gli eventi più belli l'ho sempre fatti con loro perché supportano qualsiasi idea pazza che tu possa avere". Red Bull, secondo Moonryde, spinge i propri atleti oltre la scrivania, coinvolgendoli in esperienze uniche e diversificate, dalle sfide sportive agli eventi internazionali. È una partnership basata su un rapporto umano che va al di là del lavoro: "Con Red Bull ci sono anche delle amicizie che vanno oltre".

L'ambizione di Moonryde si estende ora al game design con "Fracture", un progetto nato quasi per caso da un'intuizione notturna nel 2017. Fracture si presenta come un gioco da tavolo tower defense-survival. L'obiettivo è difendere la propria base dall'assalto incessante di mostri che emergono da una frattura centrale. Il gioco si basa su una plancia modulare esagonale, adattabile al numero dei partecipanti (da 1 in modalità solitario fino a 6 giocatori), garantendo rigiocabilità e la possibilità di aggiungere giocatori a partita iniziata. Il gameplay combina elementi di difesa cooperativa (o solitaria) con una forte componente strategica. I giocatori scelgono tra 6 fazioni distinte: Non Morti, Umani, Orchi, Viaggiatori, Guardiani e Osservatori dell'Abisso, ciascuna dotata di abilità e stili di gioco unici.

Moonryde colloca la complessità del gioco su un livello accessibile, paragonabile a titoli come Zombicide: "Non troppo complesso: ci hanno giocato le mie nipotine e l'hanno capito" Fracture si rivolge a un pubblico ampio, dagli appassionati di giochi strategici ai fan del genere tower defense e survival, che apprezzano la pianificazione e la gestione delle risorse. Il progetto è ambizioso, con l'obiettivo di raggiungere il mercato internazionale. La strategia di lancio prevede una campagna di crowdfunding, probabilmente su Kickstarter, che offrirà varie edizioni del gioco. La roadmap attuale include la finalizzazione del gioco dopo i playtest (come quello a Bologna Play), l'aggiunta di contenuti come boss e fazioni (potenzialmente come stretch goal), e la ricerca attiva di un publisher. Moonryde spera in un lancio nel 2026.