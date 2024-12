Netflix acquisisce i diritti esclusivi per le prossime due edizioni della FIFA Women's World Cup

Un accordo storico con FIFA posiziona Netflix come protagonista nella trasmissione degli eventi sportivi globali, dopo l'incontro di pugilato tra Paul e Tyson

Netflix e FIFA hanno siglato un accordo rivoluzionario per i diritti di trasmissione esclusiva negli Stati Uniti delle prossime due edizioni della FIFA Women's World Cup, confermando l'impegno di entrambe le organizzazioni nel promuovere il calcio femminile a livello globale. La conferma arriva direttamente dal corpo governativo del calcio mondiale, che ha annunciato l'accordo venerdì.

L'edizione 2027 del torneo mondiale si svolgerà in Brasile, mentre la sede del torneo del 2031 deve ancora essere finalizzata, con gli Stati Uniti che sono tra i candidati principali. Per la prima volta, FIFA ha separato i diritti mediatici delle Women's World Cup da quelli del torneo maschile, permettendo così processi di offerta distinti e più mirati.

Tradizionalmente, i mondiali sono trasmessi su reti pubbliche gratuite per massimizzare la copertura e l'audience. Tuttavia, questo nuovo accordo con Netflix segna un cambiamento significativo, portando l'evento su una piattaforma di streaming a pagamento, ma anche ampliando potenzialmente il suo pubblico globale. L'accordo tra Netflix e FIFA è un passo avanti significativo nella distribuzione dei diritti sportivi, che non solo rafforza la posizione di Netflix come piattaforma leader nello streaming di contenuti di alta qualità, ma contribuisce anche al progresso e alla visibilità del calcio femminile a livello internazionale.

Il torneo del 2027, che si svolgerà dal 24 giugno al 25 luglio, vedrà la partecipazione di 32 squadre in 64 partite. Secondo un rapporto della FIFA del 2019, l'edizione del 2019 della Coppa del Mondo Femminile ha raggiunto 1,12 miliardi di spettatori, con gli Stati Uniti che hanno vinto il torneo.