Nintendo annuncia Pictonico, l'app che trasforma i selfie in giochi

La casa di Kyoto torna a scommettere sul mercato mobile e lo fa puntando direttamente sulla memoria dei telefoni degli utenti. Nintendo ha infatti annunciato il debutto di Pictonico!, una nuova produzione free-to-start destinata ai dispositivi smart iOS e Android. Il titolo, la cui uscita ufficiale è fissata per il prossimo 28 maggio, è già accessibile per la pre-registrazione sulle principali piattaforme di distribuzione digitale, ovvero l'App Store di Apple e il Google Play Store.

Il fulcro dell'esperienza interattiva ruota attorno all'utilizzo creativo delle immagini personali. Il software attinge alla galleria fotografica del dispositivo, consentendo di importare scatti esistenti o di acquisirne di nuovi in tempo reale per proiettarli all'interno di una serie di sfide rapide e dal ritmo serrato. La formula di gioco prevede la decontestualizzazione delle foto caricate, che vengono inserite all'interno di scenari bizzarri e dinamiche ironiche, come sfilate virtuali o coreografie di danza, modificando i soggetti selezionati.

Il modello economico scelto ricalca la filosofia commerciale già adottata dal colosso videoludico giapponese su smartphone. Pictonico! offre un accesso iniziale gratuito che permette di testare una selezione della raccolta di minigiochi. Per completare l'offerta e sbloccare l'intero pacchetto della produzione, che include fino a ottanta attività caratterizzate da diversi livelli di complessità, è necessario ricorrere all'acquisto di contenuti aggiuntivi a pagamento.