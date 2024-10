Nintendo sorprende con Alarmo, l'orologio che trasforma la sveglia in un gioco

Mentre il mondo attende con ansia l'erede di Nintendo Switch, la casa di Kyoto spiazza tutti con un annuncio inaspettato: Alarmo, una sveglia rivoluzionaria che promette di trasformare le mattine in un'esperienza divertente e coinvolgente. Dimenticate le classiche suonerie fastidiose e preparatevi ad essere svegliati dalle melodie dei vostri giochi Nintendo preferiti. Alarmo è molto più di una semplice sveglia: dotato di schermo, altoparlanti e sensori di movimento, questo dispositivo offre un'esperienza interattiva unica nel suo genere.

Al lancio, saranno disponibili suoni e musiche tratti da titoli di successo come Super Mario Odyssey, Splatoon 3, Ring Fit Adventure, The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Pikmin 4. Ma non solo: ogni movimento effettuato dopo la suoneria verrà accompagnato da effetti sonori tratti dai giochi, creando un'atmosfera ludica e immersiva. Inoltre, i dormiglioni più incalliti potrebbero essere "rimproverati" da Bowser e altri antagonisti dei giochi inclusi nella sveglia.

Alarmo è inoltre un dispositivo connesso: grazie agli aggiornamenti online, Nintendo promette di ampliare la libreria di suoni e musiche disponibili. I primi DLC annunciati includono Mario Kart 8 e Animal Crossing: New Horizons. La sveglia sarà disponibile in esclusiva per gli abbonati a Nintendo Switch Online a partire da questa settimana sul My Nintendo Store. Il prezzo previsto per l'Europa è di 99,99€, in linea con quello annunciato per il mercato americano. L'esclusiva per gli abbonati al servizio online durerà fino a metà gennaio 2025, dopodiché Alarmo sarà presumibilmente disponibile per l'acquisto da parte di tutti.