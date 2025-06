Nintendo spiega come risolvere i problemi di batteria di Switch 2

Nintendo ha pubblicato una guida ufficiale rivolta agli utenti della nuova Switch 2 che riscontrano problemi di durata della batteria o anomalie nell’indicazione del livello di carica. Il documento fornisce alcuni passaggi da seguire nel caso in cui “la quantità di batteria visualizzata non corrisponda all’effettiva autonomia residua”, come specificato dalla società. Tra gli esempi citati, il caso in cui la console continui a funzionare per ore nonostante l’indicatore segnali una carica prossima allo zero. Le istruzioni includono l’utilizzo di un alimentatore sufficientemente potente, la verifica dell’installazione dell’ultimo aggiornamento di sistema e l’avvio della console in modalità di ripristino, operazione che dovrebbe consentire una ricalibrazione del misuratore della batteria. Se le anomalie persistono, Nintendo invita a ricorrere all’assistenza tecnica.

Le segnalazioni si sono moltiplicate dopo il lancio della console, avvenuto la scorsa settimana, con alcuni utenti che lamentano un’autonomia inferiore rispetto alle aspettative. Tuttavia, parte del problema potrebbe dipendere da limiti intrinseci della batteria stessa. Sul sito ufficiale, Nintendo dichiara una durata stimata tra le 2 e le 6,5 ore per Switch 2, specificando che si tratta di valori indicativi e che l’autonomia effettiva dipende dal tipo di gioco utilizzato. In confronto, le precedenti versioni (Switch e Switch OLED) raggiungono un'autonomia massima rispettivamente di 4,5 e 9 ore. L’impressione, dunque, è che i problemi evidenziati siano solo in parte risolvibili tramite aggiornamenti o procedure di sistema.