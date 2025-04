Come limitare la presenza dell'intelligenza artificiale nella nuova versione di WhatsApp, che ora permette di chiamare MetaAI in quasiasi momento

L'integrazione di Meta AI in WhatsApp ha introdotto un assistente basato sull'intelligenza artificiale, ma molti utenti desiderano nascondere il pulsante dedicato. Per i dispositivi Android, la procedura standard prevede l'accesso alle impostazioni di WhatsApp, selezionando "Chat" o "Impostazioni chat", dove dovrebbe trovarsi l'opzione "Mostra pulsante Meta AI" da disattivare; tuttavia, la disponibilità di questa opzione varia di regione in regione e potrebbe non essere disponibile ovunque.

Su iOS, il percorso è simile: "Impostazioni" > "Chat" > "Mostra pulsante Meta AI", e la disattivazione dell'interruttore dovrebbe nascondere il pulsante. Meta, però, non offre un'opzione ufficiale per la rimozione completa di Meta AI, quindi le alternative praticabili si limitano a silenziare le notifiche, archiviare la chat di Meta AI o evitare i suggerimenti nella barra di ricerca. Alcuni utenti hanno tentato approcci alternativi, come la modifica dell'APK (Android) o la cancellazione della cache (iOS), ma queste pratiche comportano rischi per la sicurezza e la stabilità dell'app.

Altre opzioni includono bloccare e restringere il profilo Meta AI o disinstallare e reinstallare versioni precedenti di Whatsapp, comunque azioni sconsigliate. La variabilità delle opzioni disponibili rende difficile fornire istruzioni universalmente valide, e in caso di problemi di stabilità dell'app, si consiglia di verificare la presenza di aggiornamenti o rivolgersi all'assistenza clienti di Whatsapp. È fondamentale essere consapevoli che, attualmente, la rimozione completa di Meta AI dall'app di messaggistica non è possibile.