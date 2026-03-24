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Nvidia, CEO Huang: abbiamo raggiunto l'intelligenza artificiale generale

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Il fondatore di Nvidia dichiara raggiunto il traguardo della superintelligenza durante l'ultimo podcast di Lex Fridman, pur distinguendo tra il successo dei singoli agenti e la complessità industriale

Nvidia, CEO Huang: abbiamo raggiunto l'intelligenza artificiale generale
24 marzo 2026 | 13.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La definizione di Intelligenza Artificiale Generale (AGI) rimane uno dei temi più divisivi e dibattuti del panorama tecnologico contemporaneo, oscillando tra promesse di rivoluzione totale e clausole contrattuali miliardarie come quelle che legano Microsoft e OpenAI. In questo scenario di incertezza terminologica, Jensen Huang ha scelto di adottare una posizione netta durante una recente intervista con Lex Fridman. Il CEO di Nvidia ha infatti affermato che il settore ha già tagliato il traguardo dell'AGI, una dichiarazione che arriva in un momento in cui molti altri leader della Silicon Valley cercano invece di prendere le distanze da un acronimo ritenuto eccessivamente inflazionato o mal definito.

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La discussione ha preso il via dalla provocazione di Fridman, che ha identificato l'AGI come un sistema capace di avviare e gestire autonomamente un'azienda tecnologica dal valore superiore al miliardo di dollari. Alla domanda su quanto tempo mancasse a tale traguardo, Huang ha risposto con immediatezza, sottolineando come la tecnologia attuale sia già entrata in quella fase. Il riferimento principale del manager è andato a piattaforme come OpenClaw e alla proliferazione di agenti IA capaci di generare successi virali, influencer digitali o applicazioni sociali innovative partendo dal nulla. Secondo questa visione, la capacità di agire in modo autonomo e creativo sarebbe già una realtà tangibile nei laboratori e nelle applicazioni quotidiane.

Tuttavia, lo stesso Huang ha successivamente bilanciato l'entusiasmo iniziale inserendo un elemento di realismo operativo che ne delimita i confini. Sebbene i singoli agenti possano dare vita a fenomeni mediatici o piccoli strumenti di successo, la capacità di coordinamento necessaria per replicare strutture industriali complesse resta ancora fuori portata. Il CEO ha infatti precisato che la probabilità che una moltitudine di questi agenti possa attualmente costruire da zero una realtà delle dimensioni di Nvidia è pari allo zero per cento. La riflessione finale suggerisce quindi una distinzione netta tra il raggiungimento dell'intelligenza generale intesa come competenza individuale e la maturità di sistemi complessi in grado di gestire infrastrutture aziendali di scala globale.

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Nvidia intelligenza artificiale AGI Jensen Huang IA
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