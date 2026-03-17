Nvidia presenta la tecnologia DLSS 5, l'IA migliorerà i videogiochi

Il sistema evolverà l'IA oltre il semplice incremento delle prestazioni per arricchire materiali e volti in titoli come Starfield e Resident Evil

In occasione della GTC, NVIDIA ha alzato il sipario su DLSS 5, definendolo il progresso più significativo per la grafica computerizzata dal debutto del ray tracing in tempo reale avvenuto nel 2018. Se le versioni precedenti della tecnologia Deep Learning Super Sampling si erano concentrate principalmente sull'ottimizzazione delle performance e sulla generazione di frame, questa nuova iterazione punta a colmare definitivamente il divario tra rendering digitale e realtà attraverso un modello di neural rendering avanzato. L'obiettivo dichiarato è quello di portare sui monitor domestici un livello di fotorealismo finora riservato esclusivamente agli effetti visivi delle grandi produzioni hollywoodiane.

L'evoluzione della tecnologia ha percorso tappe estremamente rapide, passando dal semplice upscaling della risoluzione alla generazione quasi totale dei pixel visualizzati, traguardo recentemente toccato con la versione 4.5 presentata all'ultimo CES. Con DLSS 5, il processo si sposta sull'arricchimento qualitativo intrinseco della scena. Utilizzando come input i vettori di colore e movimento di ogni fotogramma, l'intelligenza artificiale interviene per ricostruire illuminazione e materiali fotorealistici ancorati ai contenuti 3D originali. Il sistema è progettato per operare in tempo reale fino alla risoluzione 4K, garantendo la coerenza visiva necessaria per un gameplay fluido e interattivo.

L'accoglienza dell'industria riflette l'importanza strategica di questo salto generazionale, con il CEO Jensen Huang che ha paragonato l'impatto di questa innovazione a quello avuto da GPT nel campo del linguaggio naturale. Il supporto al lancio, previsto per il prossimo autunno, coinvolgerà i principali attori del mercato globale, tra cui colossi come Ubisoft, Capcom, Bethesda e Warner Bros. Games. La capacità di fondere il rendering artigianale con la potenza della IA generativa permetterà agli sviluppatori di mantenere il pieno controllo creativo, delegando alla macchina la complessità della resa fisica dei materiali e della luce.

L'impatto concreto di DLSS 5 sarà visibile in una vasta gamma di titoli di prossima uscita o già presenti sul mercato attraverso aggiornamenti dedicati. Grandi produzioni come Assassin’s Creed Shadows, Starfield e Resident Evil Requiem integreranno la tecnologia per potenziare il coinvolgimento emotivo e l'atmosfera delle ambientazioni. Per le software house coinvolte, come sottolineato dai vertici di Bethesda e Vantage Studios, si tratta di uno strumento fondamentale per costruire mondi virtuali che risultino finalmente credibili e indistinguibili dal vero, segnando una nuova era per l'intrattenimento digitale a venticinque anni dall'invenzione dello shader programmabile.