Nvidia: si dimette Jensen Huang, il "re" dei chip per l'IA

Dopo trentatré anni al vertice della società che ha contribuito a fondare nel 1993, Jensen Huang abbandona le cariche di amministratore delegato, presidente e membro del consiglio di amministrazione di Nvidia. La decisione, comunicata ufficialmente al termine di una riunione d'emergenza del board, segna una svolta storica per l'azienda diventata il principale fornitore mondiale di semiconduttori per l'intelligenza artificiale. In attesa di individuare una guida definitiva, la gestione operativa passa nelle mani di Colette Kress, in Nvidia dal 2013 con un passato in Cisco e Microsoft, mentre l'ex numero uno di Synopsys, Harvey C. Jones, è stato nominato primo presidente del consiglio di amministrazione nella storia del gruppo.

La caduta del dirigente simbolo della rivoluzione dell'IA è maturata nel giro di pochi giorni a seguito delle rivelazioni pubblicate dalla stampa statunitense. In un primo momento era emersa una relazione tra Huang e Alice Huang, dirigente del provider cloud singaporiano Megaspeed (importante cliente di Nvidia) e sospettata di passare informazioni riservate sui chip avanzati americani al Ministero della Sicurezza dello Stato cinese. Nonostante l'ammissione di infedeltà da parte del manager e il sostegno ricevuto inizialmente da figure di spicco come Elon Musk e lo stesso presidente Donald Trump, la posizione del CEO è diventata insostenibile quando il New York Times ha svelato un secondo legame extraconiugale con una sua diretta subordinata, Kimberly Powell, vicepresidente per il settore sanitario dell'azienda.

L'uscita di scena di Huang apre ora una fase delicata per gli equilibri del settore tecnologico e geopolitico, considerando il peso specifico di Nvidia, forte di una domanda costantemente superiore all'offerta e di un portafoglio di investimenti nell'ecosistema IA dal valore di circa 99 miliardi di dollari. Il consiglio di amministrazione ha già avviato la selezione per il successore permanente valutando sia profili interni sia candidati esterni di primo piano: tra i nomi più accreditati figurano la stessa Kress, il vicepresidente Ian Buck, il responsabile hardware di Apple Johny Srouji, l'amministratore delegato di Arm Rene Haas e Lisa Su, attuale guida della diretta rivale AMD nonché cugina dello stesso Huang.