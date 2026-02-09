Oltre 64mila truffe online nel 2025, senior i più vulnerabili

Nonostante l'incremento di casi di phishing e raggiri sui social, il 75% degli over 70 non percepisce i pericoli della rete. Una ricerca analizza il rapporto tra digitalizzazione e sicurezza nella terza età

Secondo i dati della Polizia Postale relativi al 2025, le vittime di raggiri telematici sono state oltre 64.000, suddivise quasi equamente tra phishing (32.203 casi) e truffe perpetrate tramite social network (31.799 casi). In questo contesto, l'Internet Day diventa l'occasione per riflettere sulla vulnerabilità degli utenti senior: una ricerca condotta da emporia rivela infatti che tre quarti dei cittadini sopra i 70 anni non percepiscono i rischi reali della navigazione, nonostante l'aumento costante delle insidie digitali.

Per gli over 70 italiani, lo smartphone non è più un oggetto estraneo, ma un elemento integrato nella quotidianità. Circa tre senior su cinque utilizzano regolarmente strumenti tecnologici e il 28% degli intervistati ritiene che l'uso del digitale abbia sensibilmente migliorato la propria qualità della vita. Le attività principali includono il mantenimento dei legami familiari (77%), l'informazione sull'attualità (60%) e la gestione di operazioni bancarie o pagamenti (52%).

Tuttavia, proprio questa familiarità può trasformarsi in un punto di debolezza. L'automatismo nell'uso di app e servizi porta spesso a una riduzione della soglia di attenzione, rendendo più efficace l'azione di phishing o la diffusione di falsi siti di e-commerce che sfruttano il senso di urgenza o la fiducia degli utenti.

Strumenti di difesa e consapevolezza

Dalla ricerca emerge una crescente attenzione verso specifiche funzionalità di sicurezza integrate nei dispositivi. Oltre la metà dei senior considera fondamentale la presenza di un tasto SOS, mentre il 45% si affida al blocco automatico delle chiamate sospette. Cresce anche l'uso di tecnologie biometriche (31%) e dei pagamenti tramite NFC (48%), percepiti come più protetti rispetto ai metodi tradizionali.

Mauro Invernizzi, Amministratore Delegato di emporia Italia, sottolinea l'importanza di coniugare innovazione e prudenza: “I risultati della nostra ricerca dimostrano che gli over 70 hanno compreso il valore del digitale e stanno riuscendo a inserirsi in una società in continuo cambiamento. È qui che entra in gioco il nostro impegno: sviluppare soluzioni pensate su misura per semplificare la vita quotidiana dei senior e garantire loro una partecipazione piena e sicura al mondo digitale”. Invernizzi rimarca tuttavia che gli strumenti tecnici “non sostituiscono consapevolezza e prudenza”, rendendo necessaria una costante attività di informazione per aiutare i cittadini a riconoscere i segnali di rischio.