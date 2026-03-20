OpenAI lancia la superapp: ChatGPT e il browser Atlas si fondono

OpenAI ha avviato un processo di consolidamento dei propri prodotti desktop attraverso lo sviluppo di una superapp destinata a unificare ChatGPT, lo strumento di programmazione Codex e il browser proprietario Atlas. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, l'iniziativa mira a eliminare la frammentazione interna che, negli ultimi mesi, avrebbe rallentato i cicli di sviluppo e compromesso gli standard qualitativi della società. Fidji Simo, CEO delle applicazioni di OpenAI, ha confermato in una nota interna la necessità di una maggiore focalizzazione operativa per evitare dispersioni in progetti ritenuti non prioritari.

La mossa arriva in un momento di forte pressione competitiva, alimentata in particolare dai recenti successi di Anthropic e della sua piattaforma Claude Code. Nonostante il clamore suscitato lo scorso anno dal generatore video Sora e dall'acquisizione della società di hardware di Jony Ive, il management di OpenAI sembra ora intenzionato a dare priorità alla solidità del proprio ecosistema principale. La transizione segna il passaggio da una fase di esplorazione a una di razionalizzazione delle risorse, finalizzata a massimizzare l'impatto delle tecnologie già mature.

Mentre la versione mobile di ChatGPT non subirà modifiche immediate, la strategia per i computer fissi si concentrerà sul potenziamento di asset strategici come Codex. L'obiettivo dichiarato è quello di migliorare l'esperienza utente raggruppando le diverse funzionalità sotto un unico tetto, riducendo al minimo quelle che Simo ha definito "quest secondarie". Al momento, i portavoce ufficiali dell'azienda hanno preferito non rilasciare commenti dettagliati in merito alle tempistiche di rilascio dell'integrazione finale.