circle x black
Cerca nel sito
 

Oppo presenta la serie Find X9, flagship di nuova generazione

sponsor

La collaborazione con Hasselblad, batterie da oltre 7000 mAh e il nuovo ColorOS 16 segnano il passo di una generazione tutta nuova per gli smartphone Oppo

Oppo presenta la serie Find X9, flagship di nuova generazione
28 ottobre 2025 | 17.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Oppo rinnova la propria visione del top di gamma con la nuova Find X9 Series, composta dai modelli Find X9 e Find X9 Pro. L’azienda cinese presenta una linea che punta a combinare estetica, prestazioni e autonomia in un’unica esperienza d’uso, spinta dal nuovo chipset MediaTek Dimensity 9500 e da un comparto fotografico co-progettato con Hasselblad.

screenshot 2025 10 28 alle 00.15.17

La collaborazione con lo storico marchio svedese dà vita alla fotocamera Hasselblad Telephoto da 200MP del Find X9 Pro, affiancata da una Ultra XDR Main Camera basata su un sensore Sony LYT 828 personalizzato, in grado di gestire in tempo reale esposizioni multiple per restituire dettagli e gamma dinamica da reflex. L’introduzione del LUMO Image Engine, motore di fotografia computazionale sviluppato internamente da Oppo, promette un incremento nella nitidezza e nella resa cromatica con un consumo energetico ridotto fino al 50%.

screenshot 2025 10 28 alle 00.16.29

Le prestazioni fotografiche sono supportate anche da funzioni video professionali: la registrazione 4K a 120fps in Dolby Vision HDR è disponibile su entrambe le varianti, mentre la modalità LOG certificata ACES si rivolge ai videomaker che necessitano di un profilo neutro per la color correction. Per gli appassionati di zoom, il nuovo Teleconverter Hasselblad trasforma il Find X9 Pro in un super-zoom ottico 10x, fino a 200x digitale.

Sul fronte dell’autonomia, Oppo introduce una batteria Silicon-Carbon di terza generazione: 7025 mAh per Find X9 e 7500 mAh per Find X9 Pro, valori record per smartphone sotto gli 8 mm di spessore. La ricarica rapida SUPERVOOC 80W e quella wireless AIRVOOC 50W completano il pacchetto, insieme alla ricarica inversa da 10W.

screenshot 2025 10 28 alle 00.17.35

Il design punta su linee piatte e cornici simmetriche da appena 1,15 mm. Entrambi i modelli adottano un display AMOLED a 120Hz con luminosità fino a 3600 nit, e certificazioni IP66, IP68 e IP69, a garanzia di una resistenza fuori dal comune. Le colorazioni spaziano dal Titanium Grey e Space Black al Velvet Red per Find X9, fino al Silk White e Titanium Charcoal per il modello Pro.

La potenza è affidata al MediaTek Dimensity 9500, realizzato con processo a 3 nm di TSMC, e ottimizzato da OPPO tramite il Trinity Engine, che bilancia in tempo reale prestazioni e consumo energetico. A bordo debutta anche ColorOS 16, che introduce animazioni più fluide, un sistema di AI Mind Space per catturare e riassumere contenuti in automatico, e nuove funzioni di multitasking grazie a O+ Connect, compatibile con Mac e Windows. La Find X9 Series è disponibile da oggi su Oppo Store e presto presso i principali rivenditori. Il prezzo è di 999,99 euro per Find X9 e 1.299,99 euro per Find X9 Pro. Fino al 30 novembre, sono previste promozioni con sconti fino a 150 euro e bundle con auricolari Enco, cover e caricatore inclusi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Oppo Find X9 Find X9 Pro smartphone
Vedi anche
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video
Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata
Romigi (Neuromed): "Ora legale impatta su sonno e attenzione, e fa risparmiare pochissimo. Più utile ora solare"
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza