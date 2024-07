Oppo Watch X, lo smartwatch con Wear OS e batteria che dura tantissimo

Il primo Oppo Watch, lanciato nel 2020, era uno smartwatch con un ottimo hardware, ma penalizzato da un software inadeguato. Ora, con l'arrivo di Wear OS 4.0, gli orologi intelligenti basati su Android hanno finalmente raggiunto la concorrenza offrendo prodotti con tutte le funzionalità più moderne, spesso a prezzi molto convenienti rispetto alle alternative Google, Samsung e Apple. È il caso del nuovo Oppo Watch X, che finalmente arriva anche da noi con un nuovo design e nuove caratteristiche. Il Watch X si presenta come un dispositivo premium: vanta un vetro in zaffiro, un GPS dual-band veloce, luminosità elevata fino a 1.000 nits e sensori avanzati per il monitoraggio del battito cardiaco, oltre a un'autonomia stellare della batteria.

Oppo Watch X utilizza il chipset Qualcomm W5 Gen 1, comune a molti smartwatch Wear OS di punta. Le app di Google come Maps, Gmail e Wallet funzionano bene, e l'accesso al Play Store è standard. Tuttavia, nonostante le specifiche tecniche di alto livello, il Watch X manca di funzionalità uniche presenti su altri dispositivi come il sensore di impedenza bioelettrica del Galaxy Watch6 (che serve per determinare la composizione corporea) o il sensore di attività elettrodermica del Pixel Watch 2. Anche alcune funzionalità comuni come il sensore di temperatura della pelle durante il sonno e della salute femminile sono assenti.

Naturalmente, Oppo Watch X dà il suo meglio all'interno di un ecosistema Oppo: l'app OHealth di Oppo offre funzioni di reportistica dei dati dettagliati e facilmente accessibili se si utilizza uno smartphone Oppo, fermo restando che il watch mantiene la compatibilità con tutti i telefoni Android contemporanei. Uno degli aspetti più impressionanti dell'Oppo Watch X è la durata della batteria. Con una batteria da 500mAh, il dispositivo riesce a durare un'intera settimana lavorativa con tutte le funzionalità attive, un risultato notevole per uno smartwatch Wear OS. In modalità Smart, con tutte le funzioni attive, il Watch X ha una media di 5 giorni di durata della batteria, superando anche il Galaxy Watch5 Pro di Samsung.

Oppo Watch X è disponibile in due colori (oro e silver) e ha un prezzo di listino di 330 euro, ma è possibile acquistarlo dal sito Oppo anche in due bundle: con le cuffie Enco X3i a 365 euro, o con le cuffie Enco Air4 Pro a 345 euro. Il prezzo lo rende competitivo rispetto al Pixel Watch 2 e al Galaxy Watch6. Esistono smartwatch alternativi con Wear OS che costano ancora meno, come il Watch 2R di OnePlus, ma questo smartwatch è l'ideale per chiunque utilizzi l'ecosistema Oppo o sia interessato a un design più minimal e classico.