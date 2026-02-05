Overwatch 2 cambia nome e ricomincia dalla Stagione 1

Blizzard Entertainment ha deciso di semplificare l’identità del proprio hero shooter, eliminando il numero distintivo per tornare alla denominazione originale. La scelta non rappresenta un semplice restyling grafico, ma sancisce l’inizio di un capitolo ambizioso che punta a trasformare il titolo in un universo narrativo dinamico, distanziandosi dalla struttura dei sequel numerati per abbracciare un modello di servizio più fluido. Secondo quanto dichiarato dall'azienda, la decisione riflette la volontà di considerare il gioco come un organismo in evoluzione capace di superare la logica delle iterazioni fisse.

Il fulcro di questa rinascita è rappresentato da "The Reign of Talon", un arco narrativo della durata di un anno che debutterà ufficialmente il prossimo 10 febbraio. Nel corso del 2026 verranno introdotti dieci nuovi eroi, di cui cinque saranno giocabili già al lancio della prima stagione. Tra le novità più attese spiccano il debutto di Jetpack Cat e di personaggi legati all'organizzazione Talon come Domina, Emre e Mizuki. La narrazione verrà veicolata direttamente attraverso il gameplay, con eventi live, aggiornamenti delle mappe e contenuti multimediali che seguiranno l'espansione dell'egemonia globale di Talon.

Oltre ai contenuti ludici, lo studio ha previsto un restyling completo dell'interfaccia utente, che includerà menu modernizzati e una lobby tridimensionale progettata per migliorare l'accessibilità e la navigazione. Il supporto hardware si espanderà ulteriormente in primavera con l'arrivo della versione dedicata a Switch 2, mentre sul fronte delle collaborazioni è stato confermato un evento crossover con Hello Kitty e i suoi amici. La competizione sarà alimentata dal meta-evento Conquest, una guerra tra fazioni che permetterà agli utenti di schierarsi con Overwatch o Talon per sbloccare ricompense esclusive e contenuti estetici.