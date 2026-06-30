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Persona, in arrivo la serie Netflix

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La piattaforma di streaming progetta un adattamento live-action affidato alla produzione di Shawn Levy, mentre il comparto videoludico programma il debutto del remake Persona 4 Revival e l'inedito sesto capitolo

Persona, in arrivo la serie Netflix
30 giugno 2026 | 14.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La saga videoludica Persona si prepara a estendere il proprio raggio d'azione oltre il mercato tradizionale dei videogiochi. Secondo quanto riportato da Variety, Netflix ha avviato lo sviluppo di una serie televisiva in live-action basata sul franchise di Atlus. Il progetto è stato affidato allo sceneggiatore e showrunner Christopher Monfette, che opererà insieme a un team di produttori esecutivi che include Shawn Levy e Robert Atwood di 21 Laps. Interpellata sulla questione, Netflix ha temporaneamente declinato ogni commento ufficiale.

L'operazione televisiva si inserisce all'interno di una precisa strategia di rilancio commerciale della proprietà intellettuale, destinata a convergere con le prossime uscite videoludiche della serie. Sul fronte del gaming, Atlus prevede il lancio di Persona 4 Revival, remake del quarto capitolo, programmato per il 18 febbraio 2027 su PlayStation 5, Xbox Series e PC tramite Steam e Microsoft Store. A questo si aggiunge il recente annuncio ufficiale di Persona 6, sesto capitolo principale della linea narrativa principale, destinato alle medesime piattaforme di attuale generazione.

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Persona serie Netflix Atlus videogiochi
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