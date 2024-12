PlayStation Wrap-Up 2024, disponibili le statistiche di gioco dell'anno

Il PlayStation Wrap-Up si conferma anche quest'anno come un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati PlayStation. A partire dal 10 dicembre, i giocatori potranno immergersi in un'esperienza personalizzata che ripercorre i momenti salienti del loro anno videoludico, offrendo un'analisi dettagliata delle proprie abitudini e preferenze di gioco. Questo resoconto interattivo, accessibile sia tramite il sito web ufficiale che tramite email, fornirà ai giocatori una panoramica completa del loro percorso videoludico nel corso del 2024.

Quali sono stati i titoli che hanno dominato le sessioni di gioco? Quante ore sono state dedicate all'esplorazione di mondi virtuali e alla conquista di obiettivi? Il PlayStation Wrap-Up risponderà a queste e a molte altre domande, svelando dati interessanti come il numero totale di ore di gioco, i trofei ottenuti e i generi preferiti. Inoltre, gli abbonati a PlayStation Plus avranno accesso a statistiche specifiche relative al servizio, come il numero di giochi scaricati e giocati tramite il catalogo. Un'occasione unica per valutare il proprio utilizzo del servizio e scoprire nuovi titoli da provare.