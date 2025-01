Pokémon GO si rinnova: più Pokémon ovunque e un Pokédex aggiornato

Niantic, la mente creativa dietro al fenomeno globale Pokémon GO, ha annunciato oggi una serie di novità che renderanno l'esperienza di gioco ancora più avvincente. In vista dei prossimi grandi eventi, il Tour di Unima e il City Safari di Milano, gli Allenatori potranno godere di un'esperienza di gioco arricchita da nuove funzionalità.

Una delle novità più attese dalla community è l'aumento dei tassi di spawn dei Pokémon. A partire dalle prossime settimane, sarà più facile incontrare i propri Pokémon preferiti in qualsiasi luogo, dalle città più affollate alle zone più tranquille. Questa decisione, presa in seguito ai feedback degli Allenatori, mira a rendere il gioco più accessibile e divertente per tutti.

In concomitanza con il Tour di Unima, il Pokédex di Pokémon GO riceverà un importante aggiornamento grafico. Questa novità renderà più facile e intuitiva la gestione della propria collezione, permettendo agli Allenatori di identificare rapidamente quali Pokémon mancano ancora al loro Pokédex.

Queste novità arrivano in un periodo particolarmente ricco di eventi per la community di Pokémon GO. Il Tour di Unima, che si terrà il 1 e 2 marzo 2025, sarà un'occasione unica per incontrare i Pokémon della regione di Unima e scoprire nuove avventure. A seguire, il City Safari di Milano, in programma il 29 e 30 marzo, porterà l'emozione di Pokémon GO nelle strade della città.