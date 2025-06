Pokémon Scarlatto e Violetto si mostra in versione aggiornata per Switch 2

Pokémon Scarlatto e Violetto, titolo principale della serie uscito su Nintendo Switch nel 2022, riceverà un aggiornamento gratuito per Nintendo Switch 2. Un nuovo filmato, diffuso tramite l’app Nintendo Today, conferma un sostanziale miglioramento del frame rate e una maggiore densità visiva nell’overworld della regione di Paldea. In particolare, l’effetto Teracristalizzazione risulta ora più vivido, come mostrato nella sequenza con Pikachu. Sebbene Nintendo non abbia fornito dati precisi, le immagini suggeriscono un’esecuzione prossima ai 60 fotogrammi al secondo. Sul portale dedicato agli aggiornamenti per Switch 2, la società si è limitata a specificare che il frame rate è stato migliorato e che il comparto grafico è stato ottimizzato per la nuova piattaforma.

Pokémon Scarlet and Violet WILL RUN AT 60 FPS on Switch 2!



pic.twitter.com/Tybnl9TyvL — Centro LEAKS (@CentroLeaks) June 2, 2025

Resta da verificare come il titolo si comporterà nelle fasi più concitate, come le battaglie più complesse o l’esplorazione di aree ampie, dove in passato erano stati riscontrati rallentamenti. Tuttavia, la nuova versione lascia intravedere una maggiore stabilità complessiva, offrendo potenzialmente una seconda opportunità a un gioco che, pur penalizzato da limiti tecnici, ha introdotto meccaniche inedite, un mondo aperto di ampio respiro e una narrazione sorprendentemente matura per gli standard della serie. L’attenzione degli appassionati resta alta anche per Leggende Pokémon: Z-A, il prossimo capitolo annunciato per il 16 ottobre 2025, previsto in uscita sia su Nintendo Switch sia sulla nuova Switch 2. Maggiori dettagli sono attesi nel corso del Pokémon Presents in programma per il 22 luglio.