Polaroid crea una collezione in edizione limitata Pokémon

Il marchio della fotografia istantanea lancia nove prodotti esclusivi dedicati al trentesimo anniversario del franchise nipponico
In occasione del trentesimo anniversario del franchise Pokémon, Polaroid ha annunciato il lancio di una linea di prodotti in edizione limitata composta da nove elementi che includono fotocamere istantanee, pellicole personalizzate e accessori dedicati. La serie speciale comprende il modello Polaroid Now Generazione 3 caratterizzato dalla livrea Poké Ball, proposto a un prezzo di 139,99 euro, affiancato dalle varianti compatte Polaroid Go Generazione 3 nelle versioni dedicate a Pikachu e Sylveon, entrambe distribuite al costo di 99,99 euro.
L'offerta commerciale legata al supporto fisico prevede pellicole a colori i-Type e confezioni doppie di pellicole per il formato Go, dotate di cornici tematiche personalizzate e frame protettivi da collezione. La gamma si completa con una linea di accessori che include una custodia e un album fotografico per il formato Go e una tracolla universale compatibile con i diversi modelli della linea.