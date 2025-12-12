Pragmata ha una data di uscita, anche su Nintendo Switch 2

Il misterioso action sci-fi è tornato protagonista ai The Game Awards 2025 fissando il lancio per aprile 2026: confermata la versione per la nuova console Nintendo e il rilascio immediato di una demo su Steam

Il lungo periodo di incertezza che avvolgeva Pragmata è stato finalmente interrotto durante i The Game Awards 2025. Capcom ha sfruttato l'evento per ufficializzare che l'avventura sci-fi arriverà sul mercato il 24 aprile 2026. Il nuovo trailer mostrato durante la serata, focalizzato su un suggestivo paesaggio urbano lunare, ha portato con sé una rivelazione tecnica significativa per il mercato hardware: il titolo sarà lanciato in contemporanea anche su Nintendo Switch 2, affiancando le versioni previste per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Per consentire al pubblico di saggiare con mano le atmosfere del gioco senza dover attendere il 2026, il publisher ha reso immediatamente disponibile una versione dimostrativa. La demo pubblica, intitolata "Sketchbook", è scaricabile a partire da oggi sulla piattaforma Steam e permette un primo approccio concreto all'ambientazione e alle meccaniche di gioco. Capcom ha precisato che questa versione di prova, che include anche alcune sorprese pensate per incentivare la rigiocabilità, verrà distribuita successivamente anche sulle controparti console.

Contestualmente all'annuncio, sono stati aperti i preordini su tutte le piattaforme. La strategia commerciale delineata include specifici bonus cosmetici per i primi acquirenti, tra cui l'abito Neo Bushido per il protagonista Hugh e il costume Neo Kunoichi per Diana. L'offerta si amplia con una Deluxe Edition che comprende lo Shelter Variety Pack, un pacchetto aggiuntivo contenente skin per le armi, emote, tracce musicali extra e una libreria digitale di artwork. A margine, è stato anticipato l'arrivo futuro di una statuetta amiibo dedicata a Diana, suggerendo un forte supporto all'ecosistema Nintendo.

A completare il quadro delle novità, la casa di Osaka ha deciso di rilasciare in anteprima parte del comparto audio. Sei brani della colonna sonora originale, incluso il tema principale “Memories Are You”, sono stati resi disponibili per l'ascolto sui principali servizi di streaming musicale a partire dalla giornata odierna.