L'attenzione verso l'economia circolare e il contenimento delle spese domestiche legate alla crescita dei figli sta spingendo una quota rilevante di consumatori a considerare i prodotti ricondizionati come alternativa concreta al nuovo e all'usato informale, una tendenza fotografata da una ricerca condotta da Appinio per refurbed su un campione rappresentativo di mille consumatori italiani tra l'8 e il 14 ottobre 2026 e accompagnata dall'estensione del marketplace alla categoria dedicata a neonati e bambini.

Secondo i dati emersi dall'indagine, il 65% delle famiglie indica che la necessità di acquistare continuamente articoli per accompagnare la crescita dei figli incide sul bilancio domestico, in modo moderato per il 39,5% e molto rilevante per il 25,5%, portando l'82,8% degli intervistati a dichiararsi aperto all'acquisto di prodotti ricondizionati per bambini e ragazzi, principalmente per coniugare qualità e risparmio (41,1%), per ridurre la pressione economica legata alla rapida usura o alla crescita veloce dei più piccoli (37,5%) e per educare le nuove generazioni alla sostenibilità e all'economia circolare (37,0%).

In questo quadro si colloca la categoria per l'infanzia di refurbed, che copre le fasce d'età da zero a un anno, da uno a tre anni e da tre a cinque anni negli ambiti della cameretta, della cura e del trasporto, includendo articoli come passeggini, seggioloni, sdraiette e marsupi di marchi quali Chicco, Foppapedretti e Cybex insieme a realtà come byeagain e The Little Move, con prospettive di ulteriore ampliamento tramite articoli rinnovati e resi da noleggio. Sul piano operativo, i prodotti vengono ispezionati e testati, riparati quando necessario con componenti originali, sottoposti a pulizia approfondita e sanificazione, e accompagnati da trenta giorni di diritto di recesso e da una garanzia minima di dodici mesi, così da conciliare verifica tecnica, igiene e riduzione del ricorso a nuove materie prime.

Commentando le esigenze delle famiglie e il posizionamento del ricondizionato rispetto all'acquisto tradizionale e al mercato dell'usato, il co-fondatore di refurbed Kilian Kaminski ha dichiarato: “L'elenco delle cose necessarie ai neo-genitori per i loro piccoli è infinito, eppure specialmente le giovani famiglie hanno spesso un budget limitato per gli acquisti. Al tempo stesso, manca loro il tempo di cercare su piattaforme di prodotti usati per poi acquistare a scatola chiusa. Stiamo colmando una lacuna del mercato, perché le attrezzature ricondizionate per neonati e bambini sono più economiche rispetto al nuovo e, rispetto all'usato, la nostra offerta si distingue per qualità verificata, igiene e sicurezza al momento dell'acquisto”.

Soffermandosi sull'impatto ambientale e sul ruolo del settore nella gestione delle risorse, lo stesso Kaminski ha osservato: “I nostri clienti risparmiano denaro, ma non sulla qualità o sulla sicurezza. E naturalmente offriamo una promessa di sostenibilità: attraverso il ricondizionamento estendiamo il ciclo di vita dei prodotti e risparmiamo così risorse preziose. Attraverso i propri figli, i genitori hanno una prospettiva diversa sul futuro e desiderano una vita serena per la loro prole. Con tutti i benefici per l'ambiente e per il budget delle giovani famiglie, il 'ricondizionato' come terza categoria di consumo crea una situazione win-win-win per i genitori”.

L'inserimento degli articoli per l'infanzia si innesta in un catalogo complessivo che ha superato i 65.000 prodotti disponibili, costruito a partire dal 2017 con l'elettronica di consumo e progressivamente esteso a biciclette e biciclette per bambini, elettrodomestici per la casa e la cucina, attrezzature per il giardinaggio, articoli sportivi come sci e snowboard e, più di recente, strumenti musicali.

In collaborazione con Refurbed