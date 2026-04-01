Ray-Ban e Meta lanciano i nuovi occhiali IA per lenti graduate

Il gruppo di Menlo Park espande la linea di occhiali intelligenti con i nuovi modelli Blayzer e Scriber, progettati per ospitare prescrizioni mediche e integrare funzioni AI avanzate nel quotidiano

L'evoluzione della tecnologia indossabile di Meta si sposta con decisione verso il settore dell'ottica tradizionale, puntando a intercettare quella fascia di utenti che necessita stabilmente di lenti correttive. I nuovi modelli Ray-Ban Meta Optics, denominati Blayzer e Scriber, rappresentano il tentativo di integrare l'assistenza virtuale in un design che non si discosta dalle montature convenzionali. Il primo modello si presenta con una struttura rettangolare essenziale disponibile in due dimensioni, mentre il secondo adotta linee più arrotondate e contemporanee, entrambi caratterizzati da profili assottigliati per favorire un utilizzo prolungato durante la giornata senza i vincoli di peso o ingombro tipici dei primi dispositivi smart.

Sotto il profilo tecnico, le nuove montature sono state ingegnerizzate per garantire una compatibilità pressoché totale con le diverse prescrizioni ottiche esistenti sul mercato. L’attenzione alla vestibilità si traduce nell'impiego di accorgimenti strutturali come cerniere ad apertura estesa, naselli intercambiabili e aste che possono essere regolate direttamente dall'ottico per adattarsi alla conformazione del viso del cliente. La personalizzazione estetica segue il medesimo approccio, offrendo varianti cromatiche che spaziano dal classico nero opaco a tonalità stagionali trasparenti come il grigio ghiaccio e il beige pietra, accompagnate da una rinnovata custodia di ricarica in marrone scuro.

Parallelamente alle novità hardware, il comparto software riceve aggiornamenti significativi volti a migliorare l'interazione linguistica globale. Entro l'estate, la funzione di traduzione in tempo reale verrà estesa a venti idiomi, includendo tra gli altri il mandarino, il coreano e l'arabo. L’espansione del catalogo coinvolge anche il marchio Oakley con i modelli Vanguard e HSTN, ora equipaggiati con lenti tecnologiche specifiche per il miglioramento del contrasto in ambito sportivo, come la serie Prizm dedicata al golf o le varianti fotocromatiche che si adattano dinamicamente alle variazioni della luce solare all'aperto.

L'ingresso sul mercato dei nuovi modelli Optics è previsto per il prossimo 14 aprile, con una fase di pre-ordine già avviata per il territorio statunitense. Il posizionamento di prezzo per i mercati internazionali parte da 469 euro, confermando la strategia di Meta di stabilizzare gli AI glasses come un accessorio funzionale alle necessità fisiologiche dell'utente. La disponibilità sarà garantita sia attraverso i canali ufficiali online del gruppo sia presso una rete selezionata di rivenditori ottici, segnando un ulteriore passo verso la definitiva normalizzazione degli occhiali connessi nella vita di tutti i giorni.