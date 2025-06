realme GT 7 conquista il mercato: successo senza precedenti per la serie e la Dream Edition Aston Martin

Il nuovo flagship realme GT 7, con processori MediaTek Dimensity di punta, batteria da 7000 mAh e funzionalità AI innovative, si afferma come leader di vendite su Amazon Italia, con la Dream Edition già sold out

Il recente debutto della serie realme GT 7 ha segnato un successo clamoroso sul mercato italiano, consolidando la posizione del brand nel segmento dei flagship killer. Particolare risonanza ha avuto il lancio della GT 7 Dream Edition, sviluppata in collaborazione con l'Aston Martin Aramco Formula One Team. Caratterizzata dall'iconico Aston Martin Racing Green e dal distintivo Iconic Silver Wings Badge, questa edizione limitata ha catturato l'attenzione non solo degli appassionati di tecnologia, ma anche dei fan delle corse automobilistiche.

Le scorte iniziali della Dream Edition su Amazon sono andate esaurite in soli tre giorni, un chiaro segnale del forte interesse del pubblico. Una seconda tranche di unità Dream Edition è già in arrivo nei magazzini Amazon e sarà disponibile a partire dalla prossima settimana, pronta a soddisfare la domanda. Parallelamente, il modello realme GT 7 ha subito conquistato il primo posto tra le offerte di smartphone su Amazon Italia, confermando l'enorme attenzione e il forte interesse degli utenti per questo modello.

La serie realme GT 7 si presenta sul mercato come una proposta di punta in termini di prestazioni. Il realme GT 7 debutta con il processore MediaTek Dimensity 9400e, posizionandosi tra i tre migliori processori Android disponibili in Europa. Il realme GT 7T, invece, è equipaggiato con il MediaTek Dimensity 8400-MAX, che garantisce velocità ed efficienza ai vertici della categoria.

Entrambi i modelli vantano una combinazione hardware di eccellenza, con una batteria da 7000 mAh abbinata a una ricarica rapida a 120W. Questa configurazione permette di raggiungere il 100% di carica in soli 40 minuti, offrendo un'autonomia di utilizzo che può estendersi fino a due giorni, un vantaggio significativo per gli utenti più esigenti.

Oltre alla potente dotazione hardware, la serie GT 7 si distingue per le sue avanzate funzionalità di intelligenza artificiale (AI). Introduce il primo AI Planner al mondo, una soluzione innovativa che trasforma lo smartphone in un assistente personale intelligente, capace di ottimizzare le attività quotidiane. Per gli appassionati di fotografia, la serie offre AI Landscape+, una tecnologia che corregge automaticamente le distorsioni e migliora la nitidezza delle immagini, esaltando i paesaggi. Inoltre, la funzione AI Glare Removal consente di scattare foto senza doversi preoccupare dei riflessi che potrebbero compromettere la qualità degli scatti, garantendo risultati ottimali anche in condizioni di luce difficili.

Per coloro che desiderano accedere a tutti gli aggiornamenti sulla disponibilità e sulle offerte, inclusi gli sconti "early bird" (ovvero dedicati ai primi acquirenti), è possibile consultare il sito ufficiale di realme.

Al momento, il realme GT 7 nella variante 12+256GB è proposto a un prezzo consigliato di 749,99€, ma è disponibile con uno sconto "early bird" a 649,99€, includendo un caricatore, fino al 9 giugno su Amazon. Per quanto riguarda il realme GT 7T, la variante 12+256GB ha un prezzo di listino di 649,99€, offerta a 549,99€ con caricatore, mentre la versione 12+512GB, con un prezzo consigliato di 699,99€, è disponibile a 599,99€ e include un caricatore SUPERVOOC da 120W. Infine, la realme GT 7 Dream Edition, con la sua configurazione 16+512GB, ha un prezzo di 899,99€ e include come "bundle" gratuito sia le realme Buds Air7 Pro che il caricatore. Tutte queste offerte sono reperibili su Amazon.