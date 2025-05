realme GT 7: potenza e autonomia con Dimensity 9400e e batteria da 7000mAh

realme annuncia il processore MediaTek Dimensity 9400e e una batteria da 7000mAh, la più potente del settore, abbinata a una ricarica rapida da 120W, per ridefinire gli standard degli smartphone di prima fascia, in vista dell'imminente lancio del GT 7 previsto per il 27 maggio

realme, per mezzo di una nota ufficiale, ha annunciato l'imminente arrivo della serie GT 7, destinata a ridefinire il concetto di "Flagship Killer" nel 2025. Il dispositivo si distinguerà per una combinazione inedita nel mercato europeo: una batteria da 7000mAh, la più potente del settore, abbinata a una ricarica rapida da 120W e, in anteprima per l'Europa, il processore MediaTek Dimensity 9400e. Questa sinergia tra autonomia e potenza di elaborazione posiziona la serie GT 7 come un concorrente formidabile nel segmento di fascia alta.

La combinazione tra la batteria da 7000mAh e la ricarica rapida da 120W rappresenta una svolta nel settore, superando il tradizionale compromesso tra capacità della batteria e velocità di ricarica. L'innovazione di realme permette invece di ricaricare completamente una batteria da 7000mAh in soli 40 minuti, garantendo un'autonomia per l'intera giornata con il consumo di circa metà della carica. Questa soluzione risponde alle esigenze degli utenti che desiderano una batteria di lunga durata senza sacrificare la rapidità di ricarica o la sicurezza del dispositivo, stabilendo un nuovo punto di riferimento per le tecnologie di ricarica mobile.

Questo progresso è avvalorato dalla collaborazione tra realme e TÜV Rheinland, che ha certificato la tecnologia della batteria del GT 7 nel suo white paper "The Future of Battery Tech". Il rapporto analizza l'evoluzione delle batterie per smartphone, evidenziando la crescente richiesta di maggiore capacità e migliori prestazioni, e sottolinea la leadership di realme nel superare i limiti delle batterie agli ioni di litio attraverso l'ottimizzazione delle celle e la gestione intelligente dell'energia, aprendo la strada a batterie più sicure, durevoli e performanti.

Il GT 7 segna un'altra pietra miliare come primo smartphone in Europa a integrare il processore MediaTek Dimensity 9400e. Basato su un'architettura all'avanguardia "all-big-core", questo chip offre punteggi AnTuTu superiori a 2,25 milioni, collocandosi tra i primi tre processori Android disponibili in Europa. L'architettura con X4 Prime Core, le velocità di clock elevate e il motore AI dedicato assicurano un multitasking fluido, un'esperienza di gioco di livello console e funzionalità avanzate basate sull'intelligenza artificiale.

Le prestazioni di gioco sono ulteriormente ottimizzate dalla tecnologia realme GT Boost, che mira a stabilizzare i frame rate e migliorare l'efficienza energetica. Grazie a un sistema di previsione intelligente del carico di lavoro e a regolazioni delle prestazioni a livello di millisecondi, il GT 7 è in grado di mantenere costantemente 120 FPS in venti titoli di gioco popolari, anche durante sessioni prolungate.

La serie realme GT 7, nelle intenzioni del produttore, si propone come una soluzione completa per chi cerca potenza ed autonomia senza compromessi, rivolgendosi sia agli utenti orientati alla produttività che agli appassionati di intrattenimento multimediale. La batteria da 7000mAh, unita alla ricarica rapida da 120W, garantisce un'autonomia prolungata con tempi di ricarica minimi, mentre il processore Dimensity 9400e offre prestazioni elevate ed efficienza per gestire anche le applicazioni più esigenti.

Oltre alle prestazioni, la serie realme GT 7 integra un sistema di dissipazione del calore all'avanguardia denominato IceSense Graphene. Questa tecnologia utilizza il grafene integrato nella cover posteriore dello smartphone per una dissipazione del calore a 360 gradi, consentendo al dispositivo di mantenere temperature operative ottimali anche durante un utilizzo intenso e prolungato.

La presentazione ufficiale della serie realme GT 7 è prevista per il 27 maggio a Parigi.