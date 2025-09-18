circle x black
RemTech Expo: riconosciuto ai geologi ruolo strategico per l'Italia

L'evento ha messo in luce il ruolo tecnico-scientifico dei professionisti della Terra nella transizione ecologica, nella gestione dei rischi naturali e nella Protezione Civile

18 settembre 2025 | 13.11
In occasione della XIX edizione di RemTech Expo, l’appuntamento si è confermato una piattaforma centrale per il settore tecnologico ambientale. L’evento ha fornito l'occasione per mettere in luce e ribadire il ruolo fondamentale dei geologi, professionisti capaci di interpretare la complessità del suolo e del sottosuolo per la sicurezza e lo sviluppo del Paese. La presenza del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha sottolineato la crescente attenzione istituzionale verso le competenze di questa categoria professionale.

img 20250918 wa0014

L'evento, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, ha visto la partecipazione del Sottosegretario Alessandro Morelli e dell'On. Jacopo Morrone, in un dibattito incentrato sulle attività di rilevamento, analisi e gestione dei rischi geo-ambientali. È stato ribadito che il ruolo tecnico-scientifico dei geologi è cruciale non solo nella prevenzione e mitigazione dei rischi naturali, ma anche nella gestione delle georisorse, essenziali per la crescita economica dell’Italia.

Gli esperti hanno sottolineato l'importanza dei "professionisti della Terra" nel sistema di Protezione Civile nazionale. Il loro contributo si estende dal supporto strategico alle autorità politiche — come la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Regioni e i Comuni — fino al lavoro più specifico nei Centri funzionali, dove si elaborano previsioni, scenari di rischio e allerte. Questo ruolo evidenzia la loro responsabilità diretta nel sistema di allarme e nella protezione dei cittadini.

In conclusione, è stata evidenziata la necessità di una forte sinergia culturale tra i geologi, le altre professioni tecniche e gli organi pubblici preposti. Come emerso dall'intervento del Presidente Massimo Sessa, la collaborazione con enti come il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è fondamentale per garantire una progettazione sostenibile e di qualità, essenziale per il futuro del territorio italiano.

RemTech Expo Consiglio Nazionale Geologi georisorse sicurezza territorio rischio idrogeologico settore tecnologico ambientale Gilberto Pichetto Fratin Hub Tecnologico Ambientale Protezione Civile nazionale
