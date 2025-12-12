Resident Evil Requiem rispolvera il mito di Leon Kennedy

Il prossimo capitolo della saga Capcom debutterà il 27 febbraio 2026 su console e PC, intrecciando i destini dell'analista Grace Ashcroft e del veterano Leon in un'indagine che affonda le radici nel disastro di Raccoon City

I riflettori dei The Game Awards 2025 si sono accesi sul futuro del franchise horror più celebre di Capcom, svelando al mondo un nuovo trailer di Resident Evil Requiem. L'uscita globale è stata fissata per il 27 febbraio 2026 e coinvolgerà PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC tramite Steam e Nintendo Switch 2. La narrazione promette di riportare i giocatori alle origini del trauma, con una trama che vede intrecciarsi le vicende di due protagonisti, Grace Ashcroft e l'iconico Leon S. Kennedy. Le loro indagini su una serie di morti sospette convergono in un hotel abbandonato, luogo che sembra custodire verità sepolte relative al famigerato incidente di Raccoon City del 1998.

La struttura ludica del titolo si propone di offrire una dualità netta, mirata a soddisfare le diverse anime della fanbase. Da un lato, la presenza di Leon S. Kennedy garantisce sequenze ad alto tasso di adrenalina, caratterizzate da un approccio all'azione spericolato e diretto; dall'altro, l'analista dell'FBI Grace Ashcroft sarà protagonista di sezioni puramente survival horror, dove il giocatore dovrà fare affidamento sul coraggio e sulla gestione delle risorse per sopravvivere, richiamando le atmosfere più tese e claustrofobiche della serie.

Non mancano collaborazioni di rilievo e contenuti aggiuntivi pensati per arricchire l'esperienza. Di particolare interesse è la partnership stretta con Porsche, che porterà all'interno del gioco una Cayenne Turbo GT: il veicolo sarà il mezzo di trasporto fidato di Leon, sancendo un connubio inedito tra il brand automobilistico e il survival horror. Sul fronte delle edizioni speciali, la Deluxe Edition includerà tre costumi per Leon — tra cui un richiamo a Resident Evil 4 e le varianti “Apocalypse” e “Film Noir” — oltre a un accessorio per le armi con l'emblema DSO. I preordini, già aperti, garantiranno inoltre il costume “Apocalypse” per Grace come bonus.

Una strategia di distribuzione aggressiva è stata riservata all'utenza Nintendo. In concomitanza con il lancio di Requiem, arriveranno su Nintendo Switch 2 anche le Gold Edition di Resident Evil 7 biohazard e Resident Evil Village, complete di contenuti post-storia. Sarà inoltre disponibile un pacchetto onnicomprensivo, denominato Resident Evil Generation Pack, che racchiuderà i tre titoli in un'unica soluzione. Sempre per la console della casa di Kyoto, è previsto il lancio di un controller Pro in edizione limitata nero metallizzato e, per l'estate 2026, la commercializzazione del primo Amiibo della serie, raffigurante la protagonista Grace.

Il piano marketing di Capcom prevede ulteriori appuntamenti e crossover prima del rilascio. Per l'inizio del 2026 è stato annunciato un “Resident Evil Showcase” dedicato, che approfondirà le meccaniche di gioco. Parallelamente, per celebrare l'approdo su Epic Games Store, è stata confermata una collaborazione con Fortnite: gli acquirenti del gioco sulla piattaforma Epic riceveranno skin e oggetti a tema, tra cui l'outfit di Grace, estendendo così l'influenza del titolo anche nel popolare battle royale.