Ricerca scientifica: l'eccellenza della chirurgia rigenerativa italiana ai vertici mondiali

La ricerca scientifica italiana consolida la propria posizione di rilievo nel panorama medico internazionale. Secondo l’ultimo aggiornamento del ranking "World’s Top 2% Scientists", pubblicato dalla Stanford University in collaborazione con Elsevier, il Prof. Pietro Gentile, docente presso l’Università di Roma “Tor Vergata”, è stato riconfermato tra i ricercatori più influenti al mondo per l'impatto delle proprie pubblicazioni nel campo della chirurgia plastica e rigenerativa.

I criteri del ranking di Stanford

La classifica, curata dal Prof. John P.A. Ioannidis, si basa sull'analisi di oltre 8,6 milioni di ricercatori globali, suddivisi in 174 sottocampi disciplinari. La selezione dei 100.000 scienziati che rientrano nel top 2% non si limita al conteggio numerico delle pubblicazioni, ma utilizza indicatori standardizzati corretti per le autocitazioni e le dinamiche bibliometriche specifiche di ogni area, come il posizionamento degli autori e l'h-index.

I dati, consultabili nell'ultimo aggiornamento del database Elsevier, evidenziano la continuità della ricerca italiana: Gentile è infatti l'unico chirurgo plastico del Paese ad essere stato inserito stabilmente in questa élite scientifica per cinque edizioni consecutive dal 2020.

Contributi alla chirurgia plastica rigenerativa

L'attività di ricerca che ha portato a questo prestigioso riconoscimento si concentra sullo sviluppo e sulla rigorosa standardizzazione di metodologie d'avanguardia che hanno radicalmente trasformato l'approccio alla chirurgia ricostruttiva ed estetica contemporanea. Tra i contributi scientifici di maggior rilievo emerge lo studio del lipofilling e delle tecniche ibride, che permettono un rimodellamento mammario estremamente naturale grazie alla combinazione sinergica tra l'utilizzo di protesi e l'innesto di grasso autologo prelevato dal paziente stesso. Un altro pilastro fondamentale della sua ricerca riguarda la medicina rigenerativa, con particolare attenzione all'applicazione del Plasma Ricco di Piastrine (PRP) e all'impiego di microinnesti di cellule follicolari per il trattamento avanzato dell'alopecia androgenetica. A queste innovazioni si affiancano studi d'eccellenza sulla riparazione tissutale, dove l'uso strategico delle cellule staminali apre nuove prospettive sia nella cura delle cicatrici complesse che nel ringiovanimento profondo del volto, promuovendo una rigenerazione biologica dei tessuti che va ben oltre il semplice miglioramento estetico superficiale.

Roma centro del dibattito scientifico internazionale

Il riconoscimento bibliometrico si riflette anche nell'impegno istituzionale per la condivisione del sapere. Il Prof. Gentile presiede infatti la Regenerative Plastic Surgery International Conference, il congresso internazionale che riunisce annualmente a Roma i massimi esperti mondiali del settore. La prossima edizione, prevista dal 3 al 5 dicembre 2026, si conferma un appuntamento nevralgico per la definizione di nuovi standard procedurali e per il progresso della ricerca traslazionale.