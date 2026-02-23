Rivoluzione in casa Xbox: Phil Spencer e Sarah Bond lasciano

Phil Spencer, l'uomo che ha guidato la rinascita di Xbox negli ultimi dodici anni e architetto della strategia legata al Game Pass, ha annunciato ufficialmente il suo ritiro da Microsoft. Entrato in azienda come stagista nel lontano 1988, Spencer ha ricoperto un ruolo fondamentale nel traghettare la divisione gaming verso il modello attuale, triplicando il valore del business e portando a termine acquisizioni storiche come quelle di Activision Blizzard, ZeniMax e Mojang. La sua uscita di scena, effettiva dal 23 febbraio, segna la fine di un'era per il colosso di Redmond proprio mentre il brand si appresta a celebrare il suo venticinquesimo anniversario con una base di oltre 500 milioni di utenti attivi mensili.

La successione è stata affidata ad Asha Sharma, attuale presidente della divisione CoreAI di Microsoft, che assumerà la carica di CEO di Microsoft Gaming riportando direttamente a Satya Nadella. Con un passato di rilievo in realtà come Meta e Instacart, Sharma eredita il compito di gestire un ecosistema che comprende ormai circa 40 studi di sviluppo. Parallelamente, Matt Booty è stato promosso a Executive Vice President e Chief Content Officer, assumendo la supervisione totale sulla produzione dei contenuti e delle proprietà intellettuali del gruppo, dai franchise storici come Halo e Gears of War fino ai pesi massimi dell'industria quali Call of Duty e World of Warcraft.

Il rimpasto ai vertici ha riservato anche una nota inattesa con le dimissioni di Sarah Bond, finora presidente di Xbox, che ha scelto di lasciare l'azienda per intraprendere un nuovo percorso professionale. Nonostante questi cambiamenti strutturali, la nuova leadership ha già delineato i pilastri della strategia futura, che punterà su una rinnovata attenzione all'hardware console e sull'integrazione delle nuove tecnologie. Sharma ha infatti dichiarato l'intenzione di proteggere la natura artistica dei videogiochi, evitando di saturare l'ecosistema con contenuti automatizzati privi di identità, con l'obiettivo di recuperare lo spirito pionieristico delle origini garantendo al contempo una presenza trasversale su PC, cloud e dispositivi mobili.