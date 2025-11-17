Rivoluzione STEM in Cina: scuole in trincea per l'indipendenza tecnologica

Le nuove linee guida di Pechino puntano a una profonda integrazione tra scuole primarie, secondarie e università entro il 2030. L'obiettivo è formare una base solida di talenti scientifico-tecnologici per l'indipendenza nazionale

Le autorità cinesi hanno recentemente pubblicato linee guida ambiziose per rafforzare l'educazione scientifico-tecnologica nelle scuole primarie e medie, con l'obiettivo dichiarato di costruire una base solida per il talento nel campo Sci-Tech, essenziale per l'autosufficienza e la forza del Paese. L'obiettivo fissato è stabilire in larga misura un sistema educativo scientifico-tecnologico completo entro il 2030.

Questo impulso normativo si allinea alle recenti raccomandazioni della leadership del Partito Comunista Cinese per il 15° Piano Quinquennale (2026-2030), che sottolineano la necessità di coordinare meglio l'istruzione, la scienza, la tecnologia e le risorse umane.

Riforma del curriculum e integrazione interdisciplinare

Il cuore della riforma risiede nella trasformazione dei metodi di insegnamento e nell'integrazione inter-disciplinare. Le linee guida prevedono sei compiti principali, spingendo per l'abbattimento delle barriere tra scienza, ingegneria, tecnologia e matematica.

Già oggi, scuole prestigiose come la Shanghai High School (SHS) sono all'avanguardia in queste pratiche innovative: lezioni interdisciplinari spaziano dall'esplorazione delle sequenze numeriche in matematica tramite il taglio di nastri di carta, all'indagine sui materiali semiconduttori a base di silicio in chimica, fino all'analisi della qualità dell'acqua del lago del campus.

Shu Xing, direttore degli affari didattici della SHS, ha confermato l'impegno costante dell'istituto: "Abbiamo stabilito un sistema curricolare diversificato, creato piattaforme per pratiche innovative e ottimizzato il sistema di valutazione."

Tian Zuyin, funzionario del Ministero dell'Istruzione, ha enfatizzato la visione olistica: "Il nostro obiettivo è migliorare l'efficacia dei curriculum esistenti, garantendo così agli studenti maggiori opportunità di impegnarsi nell'indagine indipendente e nelle pratiche innovative."

Scuola, università e industria: una collaborazione profonda

Un punto cruciale delle linee guida è l'avanzamento del design integrato tra l'istruzione primaria, secondaria e superiore per trasformare i risultati scientifico-tecnologici all'avanguardia in risorse educative.

Xu Xuejun, vicepresidente della Tongji University di Shanghai, ha chiarito che l'approccio va oltre le attività superficiali, come i professori universitari che tengono lezioni nelle scuole: "L'educazione scientifico-tecnologica va oltre la mera coltivazione del pensiero scientifico. Ancora più importante, mira a canalizzare risorse scientifico-tecnologiche di alta qualità nell'istruzione di base."

Le linee guida incoraggiano la collaborazione tra università, istituti di ricerca e scuole per istituire congiuntamente centri regionali di educazione Sci-Tech. Anche aziende tecnologiche ed enti di beneficenza sono incoraggiati a partecipare.

A riprova di questa integrazione, Xu ha citato l'esperienza della sua università: "Attualmente, l'Università di Tongji sta costruendo una scuola superiore scientifico-tecnologica. Stiamo lavorando per garantire la piena integrazione e allineamento tra la nostra università e la scuola superiore in termini di curriculum e corpo docente."

Sfide e modelli per le aree rurali

Nonostante i progressi, l'educazione Sci-Tech, in particolare nelle scuole primarie, affronta ancora sfide significative, tra cui la carenza di personale docente qualificato e gli spazi limitati. Nel 2022, la media era di appena 1,61 insegnanti di scienze a tempo pieno per scuola primaria, e meno del tre per cento di questi deteneva un master o un titolo superiore.

Le linee guida propongono di affrontare la carenza formando più insegnanti, ad esempio lanciando programmi di master in educazione scientifico-tecnologica in più università di élite e incoraggiando gli esperti universitari a fungere da insegnanti part-time.

Nelle aree rurali, si cerca di sviluppare un modello distintivo. La Yaoxiang Middle School nella provincia di Hunan ha trasformato una stanza in disuso in un laboratorio di robotica intelligente di 300 metri quadrati, co-costruito con le imprese. Hu Guozhu, insegnante Sci-Tech a Yaoxiang, ha suggerito: "L'educazione scientifico-tecnologica nelle aree rurali non deve semplicemente copiare il modello urbano."

Secondo Xu Xuejun, per superare le disparità geografiche: "Le università dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale nella condivisione delle risorse trasformando corsi di istruzione generale e conferenze di divulgazione scientifica in risorse online, e consentendo alle aree remote di condividere risorse educative scientifico-tecnologiche di alta qualità."