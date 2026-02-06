Roblox punta al pubblico adulto con nuove esperienze di gioco

La strategia di espansione di Roblox si sta orientando in modo deciso verso un'audience matura, come evidenziato dai recenti risultati finanziari relativi al termine dell'anno fiscale 2025. Al 31 gennaio, circa il 45% degli utenti attivi giornalieri ha completato le procedure di verifica dell'età e, tra questi, il 27% è composto da adulti. Questo segmento demografico si è rivelato particolarmente redditizio per la piattaforma, superando la capacità di spesa dei giocatori minorenni e spingendo la società a ridefinire le proprie priorità di sviluppo per includere generi videoludici tipicamente associati a un pubblico più esperto.

Per intercettare questo interesse, la società sta investendo massicciamente nel potenziamento tecnico e nella qualità grafica, con un focus mirato su sparatutto, giochi di ruolo e simulatori di corse. L'obiettivo dichiarato è quello di favorire la creazione di esperienze ad alta fedeltà che possano competere con i titoli tradizionali del mercato gaming, sfruttando anche nuove tecnologie di rendering e modelli di intelligenza artificiale per migliorare le prestazioni. Questo cambio di rotta non risponde solo a logiche commerciali, ma si inserisce in un percorso di diversificazione che mira a elevare la percezione della piattaforma oltre i confini del gioco per bambini.

Parallelamente, l'evoluzione verso contenuti per adulti avviene in un contesto segnato da una serie di sfide legali legate alla sicurezza dei minori in stati come il Texas, il Kentucky e la Louisiana. Per rispondere a queste critiche, Roblox ha introdotto progressivamente controlli parentali più rigidi, etichette descrittive e sistemi di classificazione degli accessi basati sull'età. Tali misure di sicurezza servono a isolare le esperienze dedicate ai maggiorenni e a garantire una gestione più granulare dei contenuti, permettendo alla piattaforma di crescere nel settore dei "grandi" senza compromettere le tutele richieste per la sua base utente storica.