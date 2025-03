Roborock Serie F25 arriva in Italia con un nuovo approccio alle pulizie domestiche

Dai modelli base ai top di gamma con funzionalità avanzate come la tecnologia SlideTech e DirTect, fino alle versioni Combo 5-in-1, Roborock lancia una gamma completa di lavapavimenti wet&dry per rispondere a ogni esigenza di pulizia

Roborock, leader mondiale nel settore della robotica domestica intelligente, ha recentemente annunciato l'arrivo sul mercato italiano della sua innovativa serie F25 di lavapavimenti wet&dry. Presentata in anteprima al CES di Las Vegas 2025, questa nuova gamma promette di semplificare radicalmente la pulizia della casa, offrendo una combinazione di potenza, intelligenza e praticità senza precedenti. La serie F25 non si limita a pulire, ma rappresenta un nuovo approccio alla gestione delle pulizie domestiche. Progettata per soddisfare le esigenze di diversi utenti, la gamma offre una varietà di modelli con differenti livelli di tecnologia e prezzo, mantenendo sempre un'elevata maneggevolezza e performance superiori. Un elemento comune a tutti i modelli è la stazione di ricarica inclusa, che non solo ricarica il dispositivo, ma si occupa anche del lavaggio e dell'asciugatura automatica dei rulli, garantendo un'igiene ottimale e prevenendo la formazione di odori sgradevoli.

Ciò che distingue la serie F25 è la sua capacità di affrontare sia lo sporco umido che quello secco in un'unica passata. Questo è reso possibile da una serie di caratteristiche innovative. La potenza di aspirazione di 20.000 Pa, combinata con una frequenza di pulizia di 450 giri al minuto, assicura la rimozione anche dello sporco più ostinato. Il design FlatReach 2.0 permette di raggiungere anche gli spazi più angusti sotto i mobili, fino a un'altezza di soli 12,5 cm, eliminando ogni traccia di polvere. Il rullo JawScrapers anti-groviglio, dotato di raschietto a pressione costante e lame a denti di squalo, cattura efficacemente peli e capelli, lasciando i pavimenti impeccabili e senza aloni. L'autonomia è un altro punto di forza della serie F25. La batteria a sacchetto offre una durata tre volte superiore rispetto ai modelli precedenti, consentendo fino a 60 minuti di pulizia in modalità ECO (40 minuti per il modello RT) e coprendo superfici fino a 410 mq.

Alcuni modelli, come l'F25 ALT e l'F25 ACE, si distinguono per la tecnologia SlideTech 2.0, che garantisce una manovrabilità eccezionalmente fluida grazie a doppi motori brushless e tempi di risposta di millisecondi. Questi modelli, insieme all'F25, sono inoltre dotati del sistema intelligente DirTect, che regola automaticamente l'intensità di pulizia in base al livello di sporco rilevato e ottimizza il processo di autopulizia. La facilità d'uso è ulteriormente migliorata dal posizionamento della vaschetta dell'acqua in basso e dal design girevole a 70°, che permettono ai dispositivi di muoversi agilmente attorno a mobili e ostacoli. La serie F25 è disponibile in diversi modelli, con prezzi che variano a seconda delle funzionalità. I modelli F25 LT e F25 ALT sono già disponibili su Amazon e nello store online di Roborock, mentre gli altri modelli (F25 RT, F25 e F25 ACE) arriveranno sul mercato a partire dal 20 marzo, sia online che presso i principali rivenditori di elettronica.

Per chi cerca una soluzione ancora più completa, Roborock offre la serie F25 Combo, che include i modelli F25 Combo e F25 ACE Combo. Questi dispositivi, grazie a un'unità di alimentazione staccabile e a testine intercambiabili, si trasformano in aspirapolvere versatile, adatto sia per la pulizia di umido e secco, sia per la sola aspirazione della polvere, sia per il controllo degli acari. La serie Combo vanta una tecnologia ciclonica a 9 coni e una potenza di aspirazione che raggiunge i 25.000 Pa in modalità aspirapolvere. Il modello F25 ACE Combo offre funzionalità aggiuntive, come la tecnologia AI Enhanced SlideTech 2.0, un erogatore automatico di detersivo e la personalizzazione tramite app.