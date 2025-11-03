circle x black
Samsung e il futuro del Gaming a Lucca Comics 2025

03 novembre 2025 | 08.51
Redazione Adnkronos
Samsung Electronics Italia presente a Lucca Comics & Games 2025, la principale manifestazione europea dedicata a fumetti, animazione e videogiochi. Per l'edizione corrente, il brand si posiziona nel cuore storico della città, in Piazza dell'Anfiteatro, con uno stand interamente dedicato all'esperienza videoludica. L'obiettivo è offrire ai visitatori un'esperienza unica, amplificata dall'ecosistema Samsung che integra soluzioni multi-device, da mobile a pc, monitor e tv, con console di ultima generazione e le più innovative tecnologie video, audio e di intelligenza artificiale.

