Shopping di fine anno tra IA e volantini digitali: l'indagine Shopfully sulle abitudini dei consumatori

Un'unica stagione promozionale che unisce Black Friday e Natale: cresce la pianificazione anticipata e l'uso di strumenti digitali per la ricerca di offerte

L'indagine condotta da Shopfully, società attiva nelle soluzioni tecnologiche di ottimizzazione del traffico verso i punti vendita fisici, fa emergere le strategie adottate dai consumatori italiani per gestire i budget di spesa in vista del periodo festivo di fine anno, evidenziando una fusione progressiva tra le dinamiche promozionali del Black Friday e quelle tradizionali del Natale che sembra trasformare i mesi da ottobre a dicembre in un'unica stagione continuativa di pianificazione e ricerca della convenienza.

Dal punto di vista comportamentale e digitale, i dati mostrano che oltre un terzo del campione si definisce un cacciatore di offerte orientato al monitoraggio costante degli sconti, mentre il sedici percento avvia le attività di pianificazione già nel mese di ottobre, riducendo al minimo gli acquisti impulsivi dell'ultimo momento.

Nell'ambito delle tecnologie di supporto alla spesa, l'intelligenza artificiale inizia a ritagliarsi uno spazio operativo significativo: il diciannove percento degli intervistati si affida a sistemi algoritmici per confrontare prezzi e promozioni tra diversi rivenditori, mentre una quota minore utilizza tali strumenti per individuare idee regalo. Nonostante l'adozione di soluzioni digitali avanzate, i punti di riferimento tradizionali per la scoperta delle promozioni rimangono incentrati sui cataloghi e sui volantini, consultati in formato digitale dal quarantatré percento dei consumatori e nella versione cartacea da quasi un terzo del campione.

L'infrastruttura dell'esperienza di acquisto mantiene inoltre una forte connotazione fisica, confermando che . Analizzando le previsioni di spesa e l'impatto delle dinamiche inflazionistiche, la propensione al consumo rimane solida, concentrandosi principalmente su categorie merceologiche legate agli articoli per la casa, ai prodotti alimentari, ai giocattoli e alla cosmetica.

Commentando l'evoluzione delle strategie di mercato e l'impatto degli strumenti digitali, il Global VP Sales & Marketing di Shopfully Marco Durante ha dichiarato: “La ricerca mostra come Black Friday e Natale siano ormai parte di un'unica stagione di shopping, affrontata dai consumatori con un approccio sempre più pianificato e orientato alla convenienza. Oltre un terzo degli intervistati si definisce un vero e proprio cacciatore di offerte e, per individuare le promozioni migliori, continua ad affidarsi principalmente a volantini e cataloghi. Allo stesso tempo, emergono nuovi strumenti come l'AI, che iniziano a ritagliarsi un ruolo nel percorso d'acquisto, affiancando i canali più consolidati”.