In collaborazione con realme

Nel corso del 2026 la strategia industriale di realme ha puntato con decisione al consolidamento della propria presenza nei mercati europei e in Italia, affiancando alla razionalizzazione delle risorse software e all'estensione del supporto agli aggiornamenti una democratizzazione sempre più spinta delle tecnologie hardware di fascia superiore. Questa direzione riflette un'evoluzione profonda delle abitudini d'acquisto dei consumatori contemporanei, i quali ricercano dispositivi capaci di garantire un'autonomia prolungata su più giorni senza appesantire l'ergonomia, scocche certificate contro urti accidentali e liquidi, oltre a comparti fotografici avanzati assistiti dall'intelligenza artificiale per la creazione immediata di contenuti digitali. Tale visione progettuale trova una sintesi concreta nella selezione di smartphone che l'azienda rende disponibile fino al 6 dicembre su Amazon e nelle principali catene dell'elettronica di consumo, coprendo ogni segmento d'uso.

Al vertice della proposta si colloca il flagship realme GT 8 Pro, concepito per sostenere carichi di lavoro gravosi come il gaming competitivo e l'editing video grazie a una piattaforma hardware di primissimo livello, un display calibrato per offrire elevata fluidità visiva, materiali costruttivi ricercati e un sistema di ricarica ultrarapida. Sul fronte dell'imaging mobile si distinguono i modelli della serie realme 16 Pro, equipaggiati con una fotocamera principale LumaColor da 200 megapixel dotata di stabilizzazione ottica OIS, un sensore frontale da 50 megapixel e schermi AMOLED ad alta luminosità; la variante Pro+ arricchisce ulteriormente la dotazione ottica con un teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 3,5x, affidando le prestazioni al processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 alimentato da una batteria da 7.000 mAh con ricarica a 80 W, mentre la versione standard integra il chip MediaTek Dimensity 7300-Max e un modulo energetico da 6.500 mAh con ricarica a 45 W.

Nella fascia media, il modello realme 16 5G racchiude in un design sottile e leggero una doppia fotocamera portrait da 50 megapixel supportata da funzioni AI per i ritratti e una batteria da 6.550 mAh, accompagnando il tutto con 256 GB di memoria interna. A rispondere alle esigenze di chi privilegia la robustezza strutturale e la continuità operativa quotidiana provvedono infine i dispositivi della famiglia C100: il realme C100 5G abbina la connettività di quinta generazione a un accumulatore da 6.600 mAh e a una scocca con resistenza di grado militare, mentre il realme C100X porta la capacità energetica a 7.500 mAh con ricarica a 45 W, integrando un display a 120 Hz, una fotocamera AI da 50 megapixel e la struttura ArmorShell con certificazione IP64 contro polvere e spruzzi d'acqua.