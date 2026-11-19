Dal flagship GT 8 Pro ai sensori ottici della serie 16 Pro fino alle batterie da 7.500 mAh dei modelli C100: una panoramica sulle soluzioni tecniche disponibili del marchio
In collaborazione con realme
Nel corso del 2026 la strategia industriale di realme ha puntato con decisione al consolidamento della propria presenza nei mercati europei e in Italia, affiancando alla razionalizzazione delle risorse software e all'estensione del supporto agli aggiornamenti una democratizzazione sempre più spinta delle tecnologie hardware di fascia superiore. Questa direzione riflette un'evoluzione profonda delle abitudini d'acquisto dei consumatori contemporanei, i quali ricercano dispositivi capaci di garantire un'autonomia prolungata su più giorni senza appesantire l'ergonomia, scocche certificate contro urti accidentali e liquidi, oltre a comparti fotografici avanzati assistiti dall'intelligenza artificiale per la creazione immediata di contenuti digitali. Tale visione progettuale trova una sintesi concreta nella selezione di smartphone che l'azienda rende disponibile fino al 6 dicembre su Amazon e nelle principali catene dell'elettronica di consumo, coprendo ogni segmento d'uso.
Al vertice della proposta si colloca il flagship realme GT 8 Pro, concepito per sostenere carichi di lavoro gravosi come il gaming competitivo e l'editing video grazie a una piattaforma hardware di primissimo livello, un display calibrato per offrire elevata fluidità visiva, materiali costruttivi ricercati e un sistema di ricarica ultrarapida. Sul fronte dell'imaging mobile si distinguono i modelli della serie realme 16 Pro, equipaggiati con una fotocamera principale LumaColor da 200 megapixel dotata di stabilizzazione ottica OIS, un sensore frontale da 50 megapixel e schermi AMOLED ad alta luminosità; la variante Pro+ arricchisce ulteriormente la dotazione ottica con un teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 3,5x, affidando le prestazioni al processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 alimentato da una batteria da 7.000 mAh con ricarica a 80 W, mentre la versione standard integra il chip MediaTek Dimensity 7300-Max e un modulo energetico da 6.500 mAh con ricarica a 45 W.
Nella fascia media, il modello realme 16 5G racchiude in un design sottile e leggero una doppia fotocamera portrait da 50 megapixel supportata da funzioni AI per i ritratti e una batteria da 6.550 mAh, accompagnando il tutto con 256 GB di memoria interna. A rispondere alle esigenze di chi privilegia la robustezza strutturale e la continuità operativa quotidiana provvedono infine i dispositivi della famiglia C100: il realme C100 5G abbina la connettività di quinta generazione a un accumulatore da 6.600 mAh e a una scocca con resistenza di grado militare, mentre il realme C100X porta la capacità energetica a 7.500 mAh con ricarica a 45 W, integrando un display a 120 Hz, una fotocamera AI da 50 megapixel e la struttura ArmorShell con certificazione IP64 contro polvere e spruzzi d'acqua.