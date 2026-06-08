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Spyro the Dragon, il ritorno del draghetto viola

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Dopo quasi vent'anni dall'ultima avventura inedita, Activision rispolvera una delle sue icone platform più amate con un capitolo che promette nuove interessanti meccaniche di gioco

Spyro the Dragon, il ritorno del draghetto viola
08 giugno 2026 | 12.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il panorama dei platform tridimensionali si appresta a riaccogliere uno dei suoi protagonisti storici. Activision e lo studio di sviluppo Toys for Bob hanno infatti ufficializzato i dettagli relativi a Spyro the Dragon 4, intitolato ufficialmente Spyro: A Realm Beyond. Il progetto segna il ritorno del celebre draghetto viola in un'avventura completamente originale a quasi due decenni di distanza dall'ultimo capitolo inedito, interrompendo un lungo digiuno interrotto soltanto dall'operazione nostalgia della trilogia rimasterizzata del 2018. Il lancio sul mercato è previsto per la primavera del 2027 e coprirà una gamma estesa di piattaforme, che include PlayStation 5, Xbox Series, PC e il successore di Nintendo Switch.

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Dal punto di vista del gameplay, l'elemento di maggiore discontinuità rispetto al passato è rappresentato dall'evoluzione delle meccaniche di movimento. Gli sviluppatori hanno infatti abbandonato la storica limitazione della planata e i livelli di volo circoscritti, introducendo per la prima volta un sistema di volo libero e completo all'interno delle mappe di gioco. Questa nuova dinamica aerea permetterà ai giocatori di esplorare scenari sviluppati in verticale, concatenando acrobazie, picchiate e virate strette per superare gli ostacoli ambientali e combattere le minacce.

La trama vedrà il protagonista bloccato in una dimensione sconosciuta e costretto a rimandare i piani per il ritorno a casa a causa dell'improvvisa invasione dei cosiddetti Scavs, una fazione nemica che minaccia la sopravvivenza del regno. Per garantire una continuità identitaria all'opera, la produzione ha confermato il ritorno dello storico doppiatore Tom Kenny per la voce del protagonista nella versione originale. Ulteriori dettagli sulle dinamiche di gioco e sulle novità strutturali verranno rilasciati nel corso dei prossimi mesi.

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Spyro the Dragon A Realm Beyond videogiochi Activision trailer
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