Stiga: l'eccellenza del garden care tra innovazione, sostenibilità e visione futuristica

Adnkronos Tech&Games ha avuto l'opportunità di dialogare con Sean Robinson, CEO del Gruppo Stiga, leader nel settore del garden care. Con una carriera costellata di esperienze in colossi tecnologici e industriali come Bosch e Dyson, Robinson porta in Stiga una visione unica, dove l'innovazione ingegneristica e l'attenzione al design si fondono con un profondo impegno per la sostenibilità. In questa intervista esclusiva, Robinson ci guida attraverso i valori che definiscono il marchio, le sue strategie per un futuro più verde e le sfide che attendono un settore in rapida evoluzione.

Nel corso della sua carriera ha lavorato con aziende leader come Bosch e Dyson. In che modo questa esperienza ha plasmato il suo approccio alla leadership in Stiga?

La mia esperienza in aziende come British Aerospace, Bosch e Dyson mi ha portato ad avere un grande rispetto per l’accuratezza, l'innovazione, l'eccellenza ingegneristica e un forte orientamento al design focalizzato sul cliente. In Stiga ho applicato questa mentalità incoraggiando la collaborazione tra le diverse funzioni, investendo in modo significativo in R&S e assicurandomi che ogni decisione strategica fosse in linea con la nostra missione: creare valore concreto e sostenibile per i consumatori. Ciò che siamo prende forma dall’incontro tra oltre 90 anni di eccellenza tecnica nella cura del verde e una visione di ricerca e innovazione riconosciuta a livello internazionale. Per questo motivo, in Stiga, ci definiamo con orgoglio come “ingegneri dal pollice verde, con un cuore da giardinieri”. Questa visione mi permette di promuovere una cultura orientata al miglioramento continuo, offrendo ai nostri team l’opportunità di esplorare idee innovative e audaci. Allo stesso tempo, restiamo saldamente connessi ai bisogni concreti dei nostri clienti, affinché le persone scelgano ciò che è davvero utile per loro.

SEAN ROBINSON – CEO Gruppo Stiga

Lei è noto per il suo forte impegno per la sostenibilità in Stiga. Potrebbe descrivere una delle iniziative di sostenibilità di cui è più orgoglioso?

Nel 2024 abbiamo raggiunto una tappa fondamentale nel nostro percorso di sostenibilità, assicurandoci il 99% di energia rinnovabile per tutti i nostri uffici e siti produttivi, un risultato reso possibile in parte anche grazie all’autoproduzione di elettricità attraverso i nostri impianti fotovoltaici. Questo traguardo non solo riflette il nostro costante impegno per ridurre l'impatto ambientale e promuovere la transizione verso fonti energetiche green, ma dimostra anche come la decarbonizzazione delle nostre attività sia un focus strategico. L'azienda ha adottato un approccio strutturato alla misurazione e gestione delle proprie emissioni di gas serra, ottenendo la certificazione Carbon Footprint da parte di un organismo indipendente. Questa certificazione conferma che i valori relativi alle emissioni sono pienamente conformi ai principali standard internazionali, garantendo la trasparenza e l'affidabilità dei dati riportati. In linea con gli obiettivi globali di mitigazione del cambiamento climatico, Stiga ha anche definito una strategia di decarbonizzazione, con l'obiettivo di dare un contributo significativo alla transizione energetica globale. Infine, un altro importante traguardo è stato l’ottenimento della Certificazione di Parità di Genere presso il nostro HQ italiano. Un riconoscimento che sottolinea il nostro impegno nel promuovere un ambiente di lavoro realmente equo, in cui ogni individuo abbia la possibilità di esprimere il proprio potenziale e contribuire attivamente. Offriamo un ambiente sicuro, dinamico e stimolante, che sostiene e valorizza l'iniziativa personale, sviluppa il talento e incoraggia l'innovazione: aspetti che rendono le persone più soddisfatte e che riteniamo importanti per guidare la crescita a lungo termine.

Quali sono i cambiamenti culturali più profondi che Stiga prevede tra i consumatori per quanto riguarda il loro rapporto con il giardino e le attrezzature, in virtù della consapevolezza ambientale?

Abbiamo assistito all’evoluzione dei giardini, da semplici spazi all'aperto a vere e proprie estensioni della casa, luoghi che favoriscono il benessere, supportano la biodiversità e riflettono un crescente impegno per la sostenibilità. I consumatori stanno diventando sempre più attenti alla cura del proprio giardino, che a sua volta diventa uno spazio che si prende cura del loro benessere personale, e questo cambiamento culturale sta giocando un ruolo fondamentale nella definizione della nostra strategia di innovazione. Da un lato, continuiamo ad ampliare la nostra gamma di attrezzi da giardinaggio a batteria, adatti a giardini di tutte le dimensioni, dai piccoli spazi urbani fino alle grandi aree verdi. In questo modo, ci proponiamo di guidare la transizione verso pratiche garden care che favoriscano l'equilibrio ecologico e incoraggino la presenza della fauna locale. Dall'altro, consideriamo i robot tagliaerba un componente chiave del futuro del giardinaggio sostenibile. Ecco perché stiamo investendo molto in questa categoria, non solo per semplificare la manutenzione del prato, ma anche per farlo in modo più intelligente, efficiente dal punto di vista energetico e rispettoso dell’ambiente. La nostra visione è rendere la cura del verde più semplice, consapevole e realmente sostenibile, aiutando le persone a riconnettersi con la natura e a prendersene cura in modo responsabile. In questo modo il giardino diventa un luogo da vivere e in cui trascorrere del tempo, anziché un lavoro di routine.

Stiga è stata pioniera in molte tecnologie innovative nel settore del giardinaggio. Qual è l'innovazione più recente che crede rivoluzionerà il settore?

Il Robot Tagliaerba Autonomo Stiga sta ridefinendo il concetto di cura del giardino, offrendo una falciatura completamente automatizzata ed efficiente dal punto di vista energetico. Sono particolarmente orgoglioso dello sviluppo del modello A1500, lanciato nel 2023, che incarna l'impegno di STIGA nella transizione elettrica. Dotato di navigazione RTK basata su GPS e di Active Guidance System (AGS), il robot identifica il percorso ideale per una sessione di taglio efficiente, in base alla potenza del segnale. Nel 2024 e 2025 abbiamo fatto un altro importante passo avanti. La gamma ora copre prati da 300 mq a 12.000 mq e include funzionalità avanzate che alzano il livello in termini di personalizzazione e precisione di taglio. Gli utenti possono definire angoli di taglio personalizzati, escludere temporaneamente zone e ricevere notifiche sulla presenza di ostacoli direttamente sull'app. Con gli ultimi aggiornamenti del firmware e dell'app, STIGA.GO offre anche un'interfaccia rinnovata, un pairing intelligente e la guida in-app, garantendo un'esperienza d'uso ottimale, installazione semplificata e una migliore gestione del giardino. Gli standard di qualità dei robot Stiga sono supportati dallo sviluppo di tecnologie proprietarie, che hanno registrato finora 45 brevetti, relativi a navigazione, connettività, design e soluzioni meccaniche. Ma oltre all'eccellenza tecnologica, i robot si distinguono per la loro silenziosità, l'estetica di alta gamma e il basso impatto ambientale. Il robot Stiga è stato infatti premiato per il suo design con il prestigioso Red Dot Design Award ed è stato recentemente esposto a “L'Italia dei Brevetti”, una mostra organizzata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha celebrato 100 invenzioni industriali che hanno avuto un impatto significativo sul mercato globale dell'AgriTech.

Lei è appassionato di storia e ama il giardinaggio. Ci sono dei parallelismi tra queste passioni e la sua visione professionale? 

Assolutamente sì. Il giardinaggio, come la storia, insegna la pazienza, la cura e la visione a lungo termine. In Stiga troviamo un equilibrio tra eredità e innovazione, onorando oltre 90 anni di storia e promuovendo al contempo soluzioni orientate al futuro. La gestione di un giardino ha molte analogie con la costruzione di un'azienda di successo: entrambe richiedono lungimiranza, cura continua e comprensione dei ritmi naturali. Inoltre, serve a ricordare che il vero progresso va perseguito con equilibrio e profondo rispetto per ciò che il passato ha insegnato.

Con un'azienda così focalizzata sull'innovazione, come vede il futuro del lavoro in Stiga e, più in generale, nel settore del giardinaggio?

In Stiga il futuro del lavoro è incentrato sulla collaborazione interdisciplinare, che unisce ingegneria, sostenibilità, intelligenza artificiale e design. Stiamo creando ambienti in cui la creatività può prosperare, come ad esempio il nostro laboratorio interno di prototipazione 3D. In tutto il settore, l'automazione, la connettività e la responsabilità ambientale sono destinate a ridefinire il modo in cui le persone si rapportano ai loro spazi verdi. In qualità di pionieri in questo settore, stiamo investendo anche nelle nostre persone, fornendo loro gli strumenti per guidare questa trasformazione. Nel 2024, ad esempio, abbiamo erogato una media di 15 ore di formazione per dipendente e ogni anno promuoviamo campagne di formazione specifiche su innovazione, tecnologia e sostenibilità. Stiga si impegna a fornire opportunità di apprendimento continuo per sviluppare e rafforzare le competenze tecniche e le conoscenze specialistiche in tutta l'organizzazione.

Stiga pone grande attenzione al design dei suoi prodotti. Come fate a garantire che il design vada di pari passo con funzionalità e sostenibilità?

La nostra filosofia di design è radicata nella facilità d'uso e nel rigore tecnico. Prendiamo ad esempio il nostro Robot Tagliaerba Autonomo, progettato non solo per offrire prestazioni eccezionali, ma anche per ridurre al minimo l'impatto sul prato e il consumo energetico. Collaboriamo con team multidisciplinari per garantire che ogni caratteristica rispetti i più elevati standard di sostenibilità, ergonomia e performance. Per noi, un buon design è più che funzionalità: racconta una storia di responsabilità, innovazione e attenzione per l'utente e per il pianeta.

Quali tecnologie emergenti ritiene saranno cruciali per il futuro del giardinaggio e come Stiga si sta preparando per integrarle? 

Tra i fattori chiave che stanno plasmando il futuro dell'industria del garden care, vediamo la crescente influenza dell'intelligenza artificiale, del machine learning e una sempre maggiore attenzione alla sostenibilità. Da un lato, l'integrazione dell’IA in prodotti all'avanguardia, come i robot tagliaerba, migliora l'interazione con l'utente, rendendo queste tecnologie più intuitive e accessibili a un pubblico più ampio. L'intelligenza artificiale consente inoltre di adattare il funzionamento alle caratteristiche specifiche del terreno e alle esigenze dell'utente, migliorando significativamente i risultati e richiedendo un intervento umano minimo. In questo modo, il concetto stesso di cura del giardino viene ridefinito, diventando meno impegnativo e molto più efficiente. Dall’altro lato, la transizione verso soluzioni elettriche rappresenta una leva importante nell'evoluzione del settore, guidata dalla crescente domanda di prodotti a basso impatto e rispettosi dell’ambiente. Le soluzioni multifunzione di Stiga, ad esempio, sono progettate per prendersi cura del verde in tutti i sensi: alimentate a batteria, combinano prestazioni elevate con un forte impegno per la salvaguardia dell'ambiente.

Al di là della vendita di strumenti efficienti, in che modo Stiga può aiutare attivamente i propri clienti ad adottare pratiche di giardinaggio più climate-friendly?

In Stiga crediamo che il nostro ruolo vada ben oltre la semplice offerta di attrezzature per il giardinaggio efficienti. Ci consideriamo partner nell'aiutare i nostri clienti ad adottare pratiche climate-friendly in ogni aspetto della cura del verde. Al centro di questo impegno c'è l’integrazione della sostenibilità nell'intera user experience. Ad esempio, promuoviamo attivamente le tecniche di mulching, che arricchiscono naturalmente il terreno e riducono la necessità di irrigare e fertilizzare ulteriormente. La nostra gamma comprende attrezzi a batteria in tutte le categorie di prodotti, garantendo una copertura completa dell'intero portfolio. Questo approccio non solo riduce la dipendenza dai combustibili fossili, ma favorisce anche un'esperienza di giardinaggio più silenziosa, ecologica e piacevole.

Ci sono nuovi prodotti in fase di sviluppo in STIGA pensati per contrastare fenomeni come la siccità?

Stiga si impegna a fornire prodotti che favoriscano prati più sani e resilienti riducendo al minimo l'impatto ambientale. Una delle nostre principali aree di focus è il mulching, una tecnica che restituisce al terreno l'erba tagliata finemente, aiutando a trattenere l'umidità, ridurre la necessità di fertilizzanti e arricchire il prato in modo naturale. Nel 2024, l'85% dei nostri prodotti per la cura del prato era predisposto per il mulching, a dimostrazione del nostro impegno nei confronti di questa pratica ecologicamente responsabile. Il nostro lavoro in questo settore è stato supportato da una collaborazione pluriennale di ricerca con il Dipartimento di Agronomia dell'Università di Padova, che ha studiato gli effetti del mulching sulla gestione del tappeto erboso. Lo studio ha confermato che questa pratica migliora significativamente la qualità del prato, riduce il fabbisogno di fertilizzanti fino al 60% e diminuisce la dispersione d'acqua, rendendola uno strumento efficace per combattere lo stress da siccità. Nel corso degli anni abbiamo anche investito in modo significativo nello sviluppo dei nostri prodotti elettrici e a batteria, con l'obiettivo di ridurne l'impatto ambientale per tutto il loro ciclo di vita.