circle x black
Cerca nel sito
 

STIGA Vista: i nuovi robot tagliaerba con AI e senza cavi

sponsor

Presentata la nuova gamma di robot autonomi Antenna-FREE: navigazione satellitare quad-band e visione AI per prati fino a 14.000 m²

STIGA Vista: i nuovi robot tagliaerba con AI e senza cavi
05 febbraio 2026 | 13.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Il settore del garden care assiste a un cambio di paradigma: la nuova gamma di otto robot tagliaerba autonomi presentata dall'azienda veneta promette una gestione del prato completamente svincolata da barriere fisiche e stazioni di riferimento esterne, puntando tutto sulla visione artificiale e sul calcolo neurale integrato.

La vera innovazione risiede nell'integrazione della telecamera basata sull'AI che consente al robot di "vedere" e interpretare la morfologia del giardino. Il sistema distingue autonomamente le superfici erbose da vialetti, aiuole o ostacoli mobili, garantendo una navigazione fluida anche in ambienti complessi. Grazie alla tecnologia HDR global shutter e a un alloggiamento in vetro temperato, il modulo ottico mantiene precisione costante in diverse condizioni di luce.

Il superamento dei limiti fisici è garantito da due sistemi complementari:

Antenna-FREE: questa funzionalità elimina la necessità di installare cavi perimetrali o antenne di riferimento, rendendo la base di ricarica l'unico elemento statico necessario.

Active Guidance System (AGS): il sistema analizza la qualità del segnale satellitare in tempo reale. Supportato da un motore RTK-GNSS quad-band, il robot prevede i cali di segnale sotto fronde o vicino a edifici, ottimizzando il percorso di taglio per evitare interruzioni.

Maggiori dettagli sulle configurazioni e sui modelli sono disponibili su stiga.com.

perfect lawn small platform 20260205131914

Qualità del manto e sostenibilità operativa

Oltre alla navigazione, l'attenzione si sposta sulla salute del prato. I robot seguono pattern sistematici (griglie o strisce) che favoriscono un mulching quotidiano delicato. Questo approccio non solo garantisce un'estetica uniforme, ma contribuisce a rendere l'erba più soffice e resistente. Sensori di pioggia e umidità regolano l'attività in base al meteo, evitando passaggi superflui che potrebbero danneggiare il suolo bagnato.

epower battery motherboard

Alimentata dalle batterie proprietarie ePower, la gamma opera con un impatto acustico ridotto e un consumo energetico ottimizzato, integrandosi in un ecosistema di gestione remota tramite la STIGA.GO App. La gestione della nuova gamma di robot è interamente centralizzata nell'ecosistema digitale STIGA.GO App, premiata con il Red Dot Design Award 2025 per l'intuitività della sua interfaccia. Questa piattaforma permette un controllo remoto ubiquitario: dall'impostazione iniziale della mappatura alla programmazione granulare dei cicli di lavoro, fino alla possibilità di sospendere o variare i parametri di taglio in tempo reale, ovunque ci si trovi.

Oltre al monitoraggio costante garantito dalle notifiche push, l'esperienza d'uso è semplificata da una progettazione meccanica orientata alla praticità. I componenti interni sono facilmente accessibili per le operazioni di pulizia ordinaria, mentre l'efficienza nel lungo periodo è assicurata dal supporto diretto della rete di rivenditori specializzati. Quest'ultima non solo gestisce l'assistenza rapida, ma offre anche aggiornamenti e integrazioni hardware, come l'installazione del kit Climb & Mud, progettato per potenziare la trazione del robot su pendenze critiche o terreni particolarmente fangosi.

Dalle superfici residenziali ai grandi spazi professionali

La scalabilità della nuova offerta copre una vasta gamma di necessità, con modelli progettati per aree che variano dai 600 m² fino ai 14.000 m² dei contesti professionali o sportivi. La struttura, dotata di scocca protettiva flottante e resistente ai raggi UV, è concepita per una manutenzione semplificata e una lunga durata nel tempo.

Con questa release, il garden care si allinea alle più avanzate tecnologie di mobilità autonoma, trasformando la cura del verde in un processo predittivo e quasi invisibile per l'utente finale. Maggiori dettagli sulle configurazioni e sui modelli sono disponibili su stiga.com.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
STIGA Vista STIGA robot tagliaerba robot tagliaerba con navigazione satellitare intelligenza artificiale STIGA.GO App soluzioni per giardino garden care cura giardino smart gardening
Vedi anche
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza