STIGA Vista: i nuovi robot tagliaerba con AI e senza cavi

Il settore del garden care assiste a un cambio di paradigma: la nuova gamma di otto robot tagliaerba autonomi presentata dall'azienda veneta promette una gestione del prato completamente svincolata da barriere fisiche e stazioni di riferimento esterne, puntando tutto sulla visione artificiale e sul calcolo neurale integrato.

Navigazione satellitare e visione AI

La vera innovazione risiede nell'integrazione della telecamera basata sull'AI che consente al robot di "vedere" e interpretare la morfologia del giardino. Il sistema distingue autonomamente le superfici erbose da vialetti, aiuole o ostacoli mobili, garantendo una navigazione fluida anche in ambienti complessi. Grazie alla tecnologia HDR global shutter e a un alloggiamento in vetro temperato, il modulo ottico mantiene precisione costante in diverse condizioni di luce.

Il superamento dei limiti fisici è garantito da due sistemi complementari:

Antenna-FREE: questa funzionalità elimina la necessità di installare cavi perimetrali o antenne di riferimento, rendendo la base di ricarica l'unico elemento statico necessario.

Active Guidance System (AGS): il sistema analizza la qualità del segnale satellitare in tempo reale. Supportato da un motore RTK-GNSS quad-band, il robot prevede i cali di segnale sotto fronde o vicino a edifici, ottimizzando il percorso di taglio per evitare interruzioni.

Qualità del manto e sostenibilità operativa

Oltre alla navigazione, l'attenzione si sposta sulla salute del prato. I robot seguono pattern sistematici (griglie o strisce) che favoriscono un mulching quotidiano delicato. Questo approccio non solo garantisce un'estetica uniforme, ma contribuisce a rendere l'erba più soffice e resistente. Sensori di pioggia e umidità regolano l'attività in base al meteo, evitando passaggi superflui che potrebbero danneggiare il suolo bagnato.

Alimentata dalle batterie proprietarie ePower, la gamma opera con un impatto acustico ridotto e un consumo energetico ottimizzato, integrandosi in un ecosistema di gestione remota tramite la STIGA.GO App. La gestione della nuova gamma di robot è interamente centralizzata nell'ecosistema digitale STIGA.GO App, premiata con il Red Dot Design Award 2025 per l'intuitività della sua interfaccia. Questa piattaforma permette un controllo remoto ubiquitario: dall'impostazione iniziale della mappatura alla programmazione granulare dei cicli di lavoro, fino alla possibilità di sospendere o variare i parametri di taglio in tempo reale, ovunque ci si trovi.

Oltre al monitoraggio costante garantito dalle notifiche push, l'esperienza d'uso è semplificata da una progettazione meccanica orientata alla praticità. I componenti interni sono facilmente accessibili per le operazioni di pulizia ordinaria, mentre l'efficienza nel lungo periodo è assicurata dal supporto diretto della rete di rivenditori specializzati. Quest'ultima non solo gestisce l'assistenza rapida, ma offre anche aggiornamenti e integrazioni hardware, come l'installazione del kit Climb & Mud, progettato per potenziare la trazione del robot su pendenze critiche o terreni particolarmente fangosi.

Dalle superfici residenziali ai grandi spazi professionali

La scalabilità della nuova offerta copre una vasta gamma di necessità, con modelli progettati per aree che variano dai 600 m² fino ai 14.000 m² dei contesti professionali o sportivi. La struttura, dotata di scocca protettiva flottante e resistente ai raggi UV, è concepita per una manutenzione semplificata e una lunga durata nel tempo.

Con questa release, il garden care si allinea alle più avanzate tecnologie di mobilità autonoma, trasformando la cura del verde in un processo predittivo e quasi invisibile per l'utente finale. Maggiori dettagli sulle configurazioni e sui modelli sono disponibili su stiga.com.