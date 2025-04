Successo per il convegno “Strategie per connettersi in un mondo iperconnesso"

Si è concluso con grande successo il convegno “Strategie per connettersi in un mondo iperconnesso. Navigare nell’oceano della comunicazione digitale”, tenutosi presso la prestigiosa sede di Europe Experience “David Sassoli” a Roma. Promosso da ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori in collaborazione con gli Uffici del Parlamento Europeo in Italia, l’evento ha riunito esperti, istituzioni, imprese e giovani innovatori per un confronto di alto livello sulle sfide e le opportunità della comunicazione digitale.

L’appuntamento, che ha registrato una straordinaria partecipazione, ha visto la presenza di relatori di spicco, tra cui accademici, rappresentanti istituzionali, professionisti del digitale e creator, che hanno animato un dibattito ricco e stimolante. Al centro della discussione, il ruolo cruciale della comunicazione in un mondo iperconnesso, tra la necessità di contrastare la disinformazione, promuovere l’educazione digitale e costruire un dialogo autentico con i cittadini.

Gabriele Ferrieri, Presidente di ANGI, ha dichiarato: “Questo evento rappresenta un momento di svolta per riflettere sul futuro della comunicazione digitale. In un’epoca di connessioni istantanee, è fondamentale costruire strategie che uniscano innovazione, etica e inclusione. ANGI è orgogliosa di aver dato vita a un dialogo così partecipato, che dimostra quanto il nostro Paese sia pronto a guidare il cambiamento in Europa.”

Fabrizio Spada, Responsabile Relazioni Esterne del Parlamento Europeo in Italia, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa:

“Ringrazio ANGI e il Presidente Gabriele Ferrieri per aver dedicato questa giornata a un tema tanto urgente quanto affascinante. Comunicare nel digitale significa oggi condividere contenuti in tempo reale, contrastare la disinformazione e parlare un linguaggio vicino alle persone. Il Parlamento europeo ha abbracciato questa sfida, promuovendo iniziative come Together.eu e investendo nella qualità dell’informazione e nell’educazione digitale. In un mondo iperconnesso, la comunicazione è un’infrastruttura democratica: costruirla bene è un atto di responsabilità verso i cittadini.”

Il convegno ha messo in luce la necessità di un approccio etico e sistemico alla comunicazione digitale, coinvolgendo istituzioni, imprese, media e cittadini nella costruzione di uno spazio comunicativo più sano e inclusivo. Tra i temi emersi, l’importanza di campagne multilingue, l’attenzione alle nuove generazioni e la lotta alla manipolazione online come pilastri per rafforzare la partecipazione democratica.

L’evento si è chiuso con un invito a continuare il dialogo e a tradurre le strategie discusse in azioni concrete, per un’Europa sempre più vicina ai suoi cittadini attraverso una comunicazione autentica e responsabile.