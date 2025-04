La settimana in corso si preannuncia cruciale per il lancio della Nintendo Switch 2. La presentazione Nintendo Direct dedicata alla console ibrida è prevista per mercoledì 2 aprile. Sebbene inizialmente si ipotizzasse l'immediata disponibilità dei preordini al termine dell'evento, nuove informazioni suggeriscono un possibile slittamento. Secondo quanto riportato da Tom Henderson di Insider Gaming, che afferma di aver visionato "email e documenti interni" provenienti da una fonte di un "grande rivenditore statunitense", l'apertura dei preordini della Nintendo Switch 2 sarebbe programmata per mercoledì 9 aprile. Tale data corrisponderebbe a una settimana esatta successiva al Nintendo Direct dedicato alla console.

Le stesse fonti indicherebbero inoltre la presenza di una "moneta da collezione esclusiva" come bonus per coloro che effettueranno i primi ordini della Switch 2. Questa recente indiscrezione sulle preordinazioni si pone in contrasto con una precedente fuga di notizie proveniente da Best Buy Canada. Il rivenditore aveva infatti pubblicato un post sul proprio blog, poi rapidamente rimosso, in cui si annunciava l'inizio delle vendite online per il 2 aprile. Entrambe le date del 2 e del 9 aprile devono essere considerate come mere speculazioni, in quanto Nintendo non ha rilasciato alcuna comunicazione ufficiale in merito.