Taylor Swift in versione intelligenza artificiale scala le classifiche in Brasile

Tre diverse versioni di The Fate of Ophelia hanno scalato la Top 200 di Spotify in Brasile, raggiungendo le prime cinquanta posizioni, ma solo una di queste è veramente cantata dalla superstar

31 dicembre 2025 | 12.52
Redazione Adnkronos
Il mercato discografico brasiliano si trova a fronteggiare un paradosso digitale che vede protagonista, suo malgrado, Taylor Swift. L'ultimo singolo "The Fate of Ophelia" è arrivato ai vertici delle classifiche di ascolto anche attraverso diverse varianti caricate sulla piattaforma Spotify. Una versione alternativa della traccia, frutto di una sofisticata manipolazione tramite intelligenza artificiale, ha scalato rapidamente le posizioni fino a toccare il quarantasettesimo posto nella Top 50 nazionale, accumulando oltre 430.000 riproduzioni in un singolo giorno.

La diffusione del fenomeno si è ramificata in molteplici adattamenti che hanno occupato contemporaneamente diversi slot della Top 200. Tra questi figurano "Todo Tempo Sozinha Nessa Torre", generata appunto dall'IA, e la traduzione in portoghese "A Sina de Ofélia", segnale di una strategia di distribuzione che punta a intercettare il pubblico locale sfruttando il nome della popstar statunitense. La presenza di queste tracce evidenzia una zona d'ombra nei sistemi di controllo delle piattaforme di streaming, incapaci di filtrare tempestivamente contenuti che non possiedono le necessarie autorizzazioni legali e artistiche.

L'episodio rappresenta un precedente significativo nella gestione dei diritti d'autore nell'era dei sintetizzatori vocali. Nonostante l'assenza di un coinvolgimento diretto della cantante o della sua etichetta discografica, l'algoritmo ha premiato l'engagement generato dagli utenti, equiparando di fatto un prodotto sintetico a una pubblicazione ufficiale. Questa dinamica conferma le crescenti preoccupazioni dell'industria musicale riguardo alla saturazione dei cataloghi digitali con opere generate da software, in grado di competere con le produzioni reali e di influenzare i dati di consumo su larga scala.

