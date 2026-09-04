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TCL porta a IFA 2026 il suo ecosistema "AI Inspired Life"

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Dai TV SQD-Mini LED agli smartphone Nxtpaper, passando per robot per l'infanzia e smart glasses Il colosso cinese presenta a Berlino oltre venti novità tra intrattenimento, mobile ed elettrodomestici

TCL porta a IFA 2026 il suo ecosistema
04 settembre 2026 | 21.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

TCL è in questi giorni all'IFA di Berlino con uno stand che occupa l'intero padiglione 21A della Messe Berlino e che l'azienda ha battezzato Inspiration Habitat. Il tema scelto per l'edizione 2026 è "AI Inspired Life", un filo conduttore che tiene insieme televisori, smartphone, tablet, elettrodomestici e dispositivi indossabili in un'unica narrazione di casa connessa. Stefan Streit, Chief Marketing Officer di TCL Europe, ha inquadrato l'operazione come una scelta di accessibilità più che di pura ostentazione tecnologica: l'obiettivo dichiarato è rendere l'intelligenza artificiale uno strumento utile nella quotidianità, non un fine a sé stante.

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Il fronte mobile è quello su cui TCL insiste maggiormente quest'anno, anche in virtù di un know-how nel settore che risale a decenni di attività nelle telecomunicazioni. La nuova serie P80 si articola su tre modelli: il P80 Ultra e il P80 Pro sono i primi smartphone al mondo a montare pannelli NXTPAPER AMOLED, tecnologia che combina i colori saturi tipici dell'AMOLED con i filtri anti-riflesso e anti-luce blu propri della gamma NXTPAPER. L'Ultra punta soprattutto sulla fotografia a lunga distanza, grazie a un teleobiettivo periscopico da 50 megapixel con zoom ottico 3x e stabilizzazione ibrida; il Pro cerca invece un equilibrio più classico tra display, autonomia (batteria da 5800 mAh) e memoria, disponibile fino a 512 GB. Chiude la gamma il P80 base, pensato per un pubblico più attento al prezzo.

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Sul fronte tablet arriva la serie TAB A1, quattro modelli che si dividono tra un taglio da 11 pollici orientato all'intrattenimento e uno da 12,2 pollici, il Plus NXTPAPER, più adatto a streaming e produttività grazie al processore Snapdragon 4 Gen 2 e a una batteria da 10.000 mAh. Non manca l'attenzione al pubblico più giovane: la custodia Kid-Proof, compatibile con Google Kids Space e Family Link, si affianca al nuovo TCL Kids Watch K5, uno smartwatch con connettività 4G, videochiamate e localizzazione pensato come alternativa allo smartphone per i bambini. TCL presenta anche in anteprima il Tbot K5, un assistente da scrivania basato su intelligenza artificiale che accompagna i più piccoli nei momenti in cui non indossano l'orologio, e conferma il MoveTime MT48 come modello più evoluto della linea watch, con GPS a doppia frequenza L1+L5.

Il capitolo audio e wearable si completa con gli auricolari open-ear CrystalClip, già visti al Mobile World Congress e qui riproposti anche in un'edizione con cristalli Swarovski, e con due proposte per gli smart glasses: i RayNeo iO, spessi appena 0,6 millimetri, e i RayNeo GT Max, primi occhiali AR al mondo certificati Dolby Vision. A completare l'offerta per le famiglie c'è AiMe, un robot companion modulare pensato per bambini dai tre anni in su, con interazione multimodale e una piattaforma di contenuti dedicata alla crescita.

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Sul versante televisivo, TCL arriva a IFA da leader di mercato: nel 2025 l'azienda ha chiuso l'anno come primo produttore al mondo per spedizioni di TV Mini LED, con una quota del 31,1%, e nel 2026 ha incassato quattro riconoscimenti EISA. Il vertice della gamma è occupato dai modelli SQD-Mini LED: l'X11L, ammiraglia assoluta, arriva fino a 20.736 zone di local dimming, 10.000 nit di picco e copertura completa dello spazio colore BT.2020; il C8L punta sull'accoppiata con l'audio Bang & Olufsen e il supporto Dolby Atmos; il C7L si rivolge invece a chi cerca refresh rate elevati, con 144 Hz nativi, pensati per streaming e gaming. Accanto a questi, l'A400 Pro NXTVISION integra la tecnologia QD-Mini LED in un corpo che, da spento, si trasforma in cornice digitale, mentre RM9L e RM7L completano l'offerta con la tecnologia RGB-Mini LED.

Anche l'audio per la casa vede un aggiornamento importante con la soundbar flagship Q95K, un sistema 11.1.4 canali composto da 22 altoparlanti distribuiti tra barra, subwoofer wireless e diffusori posteriori, sviluppato ancora una volta insieme a Bang & Olufsen. La A65K, già premiata da EISA, punta invece su un profilo di appena 50 millimetri per integrarsi sotto i televisori più sottili, mentre la Z100 propone un'esperienza wireless pensata per i TV compatibili con Dolby Atmos FlexConnect.

Il capitolo monitor si articola su tre proposte: il 32X3A OLED+, disponibile anche in versione da 27 pollici, il 27C2A QD-Mini LED orientato al dual-gaming e il 27P2A Pro, a cui si aggiunge quest'anno un taglio da 25 pollici pensato per ridurre l'affaticamento visivo nelle sessioni competitive più lunghe.

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Chiude la presentazione la divisione elettrodomestici, che tocca refrigerazione, bucato e climatizzazione. Tra i frigoriferi spicca il Dual Cooling, con circuiti separati per frigo e congelatore e una zona convertibile regolabile tra 5 °C e -20 °C, affiancato dal Mega Space SE, pensato per le cucine compatte, e dal Flexi Series, con ripiani reversibili e configurazioni modulari. Sul fronte lavatrici, la serie P5 Super Drum introduce un cestello da 540 mm e un sistema anti-macchia dedicato, mentre la P9 AI SuperDrum Ultra Tower combina lavaggio e asciugatura a pompa di calore regolando automaticamente i parametri di lavaggio in base al carico rilevato. Completano il quadro il purificatore FreshIN 3.0 e il climatizzatore VoxIN, che introduce il controllo vocale offline, oltre a una linea di soluzioni professionali e pompe di calore aria-acqua destinate al settore alberghiero e commerciale.

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